«دبي الرقمية» تُطلق «مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024»

أطلقت هيئة دبي الرقمية «مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024»، ضمن المسح الوطني الذي يتم تنفيذه من قبل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على مستوى الدولة، وبالتعاون مع المراكز الإحصائية المحلية، والذي يستمر لمدة عام كامل.

وأوضحت هيئة دبي الرقمية أن هذا المسح سيوفر البيانات الحقيقية التي تسمح لصنّاع القرار وراسمي السياسات بإطلاق المبادرات الاجتماعية التي تسهم في تعزيز مسيرة صنع المستقبل، وترسيخ مكانة دبي كنموذج للمدينة التي تحقق الرفاه والسعادة للأسر والأفراد، وللمجتمع بوجه عام، استناداً إلى المعطيات والبيانات الواقعية.

ودعت الهيئة إلى أوسع استجابة من قبل الأسر والأفراد للمشاركة بهذا المسح الذي يقوم به باحثون متخصصون ومتمرسون في جمع البيانات والتدقيق عليها بطريقة تسمح بتحليلها للخروج بنتائج عالية الجودة، تخدم الأهداف العليا لحكومة دبي.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، يونس آل ناصر، على الأهمية الاستراتيجية لمسح دخل وإنفاق الأسرة في دبي، الذي يُعد من أضخم المسوح على مستوى الدولة، ويدعم بشكل عميق عمليات دراسة المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر، والتعرف إلى مستوى رفاهية المجتمع في الإمارة. وقال: «يأتي مسح دخل وإنفاق الأسرة منسجماً مع أجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة أخيراً تحت شعار (الأسرة أساس الوطن)، وهو يعدّ تجسيداً لأهمية الاستفادة من البيانات التي تعد ثروة حقيقية في هذا العصر، إذ تتيح اتخاذ قرارات مبنية على حقائق واقعية تؤدي إلى خدمة المجتمع والتخطيط للمستقبل».

وأضاف: «يوفر المسح ما يكفي من البيانات التي سيتم تحليلها واستخدامها في عمليات التخطيط ودعم القطاع الاجتماعي والاقتصادي في مجتمع إمارة دبي». وأشار إلى إن نتائج المسح ستوفر صورة واضحة عن الخصائص الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية للأسر والأفراد، كما توفر مؤشرات لقياس الرفاه الاجتماعي، الأمر الذي يدعم عملية رسم السياسات الاجتماعية وتوجيهها لمصلحة الأفراد والأسر، بما يتواءم مع احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، وتلبية مؤشرات التنمية المستدامة.