«طرق دبي»: حملات تفتيشية لرصد ممارسات خطأ في حرم الطريق

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أنها تجري حملات تفتيشية لرصد ممارسات خطأ من أصحاب الوحدات السكنية في حرم الطريق، موضحة أنه يتم التعامل مع المخالفين بناء على قرار المجلس التنفيذي رقم 54 لسنة 2021، بشأن تنظيم العمل في حرم الطريق بإمارة دبي.

وقالت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، إن لديها قوانين وتشريعات وأدلة فنية وهندسية تستند إلى معايير عالمية بما يخص التصميم والتنفيذ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: دليل إدارة الحركة المرورية في مناطق العمل، بالإضافة إلى وجود ضوابط رقابية دورية على الأعمال القائمة والقيام بالحملات التفتيشية استناداً إلى قرار المجلس التنفيذي رقم 54 لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل في حرم الطريق.

وأشارت الهيئة إلى أنها أتاحت تقديم أربعة أنواع من الخدمات للجمهور من فئة مواطني الدولة، ممثلة في إدارة حرم الطريق، وهي: تصريح خيم الأعراس، الذي يُقدم للحصول على الموافقة على تركيب خيم الأعراس في حرم الطريق، وتصريح خيم العزاء، ويُقدم هذا التصريح للحصول على الموافقة على تركيب خيم العزاء، بالإضافة إلى تصريح «تهشير الطرق»، وهي خدمة تُقدم لتنفيذ أعمال «التهشير»، لمنع الوقوف أمام مدخل السيارات للفلل السكنية الخاصة، وأخيراً تصريح تعديل الرصيف، حيث تقدم هذه الخدمة لتنزيل الرصيف أمام مدخل السيارات للفلل السكنية الخاصة.

ولفتت هيئة الطرق والمواصلات، إلى أنه يتوافر إلى جانب ذلك خدمات حرم الطريق الأخرى لكل المتعاملين، وهي: طلب إصدار تصريح تحويلات الشوارع والتقاطعات الرئيسة، وطلب إصدار تصريح تحويلات الشوارع والتقاطعات الفرعية، وطلب إصدار تصريح أعمال حماية خطوط سحب المياه الجوفية، وطلب إصدار تصريح إنشاء أو هدم مبنى، وطلب إصدار تصريح تعديل رصيف، وطلب إصدار تصريح إشغال جزء من حرم الطريق، وطلب إصدار تصريح توفير مداخل ومخارج لموقع إنشائي، وطلب إصدار تصريح إغلاق شارع لمناسبة عامة، وطلب تصريح تعداد مركبات، وطلب إصدار تصريح منافذ لمواقف الأراضي الخاصة الخاضعة للرسوم، وطلب دراسة تصميم منافذ، وطلب تصريح تركيب سياج مؤقت.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز المخالفات التي تم رصدها من أصحاب الوحدات السكنية هي استغلال حرم الطريق للزراعة والخيم والجلسات والأسيجة التي تعتبر حاجبة لرؤية مستخدمي الطريق ومعيقة لحركة المشاة، بالإضافة إلى حجز المواقف أمام الفلل بالأقماع والأعمدة البلاستيكية.

وأكدت الهيئة أنها تعمل متمثلة في إدارة حرم الطريق على توعية الجمهور من خلال وسائل الإعلام، وقنوات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة، والورش السنوية للمتعاملين.