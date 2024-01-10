شرطة دبي تطلق خدمة حقيبة الوصول الشامل لأصحاب الهمم لموقعها الإلكتروني

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مجلس تمكين أصحاب الهمم، خدمة "حقيبة الوصول الشامل لموقعها الإلكتروني من قبل أصحاب الهمم"، وذلك عبر منصة مُبتكرة على الموقع تهدف إلى تسهيل استخدامه من قبل أبناء هذه الفئة وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات بسهولة ويسر.



وأكد الرائد عبد الله حمد الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، أن الهدف من إطلاق هذه الخدمة هو تسهيل رحلة وصول أصحاب الهمم إلى مختلف الخدمات عبر استخدام الموقع بكل سهولة ويسر، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في الاهتمام بهم وإسعادهم وتعزيز جودة حياتهم.



وأشار إلى أن خدمة "حقيبة الوصول الشامل" مُتاحة لأي شخص بطريقة مُبسطة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، والضغط في أعلى اليسار على أيقونة تحمل شعار "أصحاب الهمم" ثم البدء باستخدام خدمة "حقيبة الوصول الشامل لأصحاب الهمم" التي تظهر بمجرد الضغط على الأيقونة، والخدمات المتوفرة فيها، والتي تتضمن برنامج القارئ الذكي والمترجم الافتراضي للغة الإشارة، وإعدادات مساعدة لضعف الانتباه وعسر القراءة، ومن يعانون من نوبات الصرع، وكذلك ميزة تباين الألوان لتغيير لون الشاشة لمن لديهم مشاكل في الرؤية وكافة الإعاقات البصرية، إلى جانب ميزات أخرى خاصة بـ "مؤشر الماوس" حيث يظهر المؤشر بحجم كبير يتناسب مع متطلبات أصحاب الهمم، إلى جانب ترجمة المحتوى بـ 131 لغة.



وبين أن خدمة "حقيبة الوصول الشامل" تحتوي على ميزات مثل نوع الخط الذي يرغب صاحب الهمة في استخدمه في مطالعة الموقع الإلكتروني والحصول على الخدمات، وميزات تباعد الأحرف والكلمات والأسطر، وحجم النص، ومحاذاة النص، وخدمة الألوان، إلى جانب خريطة خاصة بالموقع الإلكتروني لتسهيل وصول صاحب الهمة للخدمات.