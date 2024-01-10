محمد بن زايد: الإمارات تدعم بناء جسور التعاون التي تسهم في تحقيق التنمية والازدهار للشعوب كافة

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم في "قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة" في الهند، إلى جانب عدد من القادة والمسؤولين من مختلف دول العالم.



وقال سموه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X": "شاركت اليوم في "قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة" في الهند، إلى جانب عدد من القادة والمسؤولين من مختلف دول العالم."



وأضاف سموه: "الإمارات تدعم بناء جسور التعاون التي تسهم في تحقيق التنمية والازدهار للشعوب كافة، وتؤمن بأن هذا التعاون يفتح أبواب السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية."