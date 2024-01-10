أحمد بن محمد يفتتح «دوفات 2024»

افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، فعاليات الدورة الـ29 لمؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – «دوفات 2024»، والتي تُعد الأكبر في تاريخ المعرض المُقام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 1300 شركة عالمية متخصصة.

ومن المنتظر أن يشهد المعرض مشاركة وحضور ما يزيد على 32 ألف زائر ومشارك من 95 دولة على مدار الأيام الثلاثة للحدث الذي يعد أضخم تجمع لشركات الصيدلة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن ازدهار قطاع المعارض والمؤتمرات في دبي هو نتاج عمل دؤوب غايته تهيئة المعطيات كافة التي تمكّن الشركات بمختلف أحجامها ومؤسسات الأعمال العالمية على تنوع تخصصاتها، من الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الإمارة من قدرات لوجستية متطورة ومرافق خدمية عالمية المستوى وبنية تحتية عالية الكفاءة والاعتمادية، والتي أسهمت مجتمعة في ترسيخ مكانة دبي كنقطة لقاء محورية للقائمين على الصناعات والأنشطة التجارية والتطويرية المتنوعة لتقديم أحدث منتجاتها وحلولها، لتكون بذلك دبي مركزاً محورياً لانطلاق شراكات وصفقات عالمية تدعم الآفاق الاقتصادية للعديد من القطاعات الحيوية.

وقام سمو النائب الثاني لحاكم دبي بجولة في أرجاء المعرض، شملت عدداً من أجنحة ومنصات الشركات العالمية والعربية والإماراتية المشاركة في أكبر دورات معرض «دوفات»، حيث اطلع سموه على ما تقدمه من منتجات صيدلانية وحلول وتطبيقات، وما تعرضه من تقنيات حديثة في مجال الصناعات الدوائية.

واستمع سموه إلى شرح حول الأنشطة التثقيفية والمعرفية التي يضمها الحدث من خلال المحاضرات وورش العمل التي سيستضيفها ويشارك فيها أكثر من 150 متحدثاً يقدمون 120 محاضرة و16 ورشة عمل، في حين سيستقبل مؤتمر ومعرض «دوفات» عدداً من طلاب الجامعات الذين سيقومون بعرض 350 ملصقاً علمياً حول أحدث الأبحاث الطبية والابتكارات في القطاع.

حضر الافتتاح وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المرّي، والمدير العام لهيئة الصحة في دبي، عوض صغير الكتبي، والمدير التنفيذي لدبي الصحية، الدكتور عامر الشريف، والرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض دوفات، السفير الدكتور عبدالسلام المدني، وعدد من رؤساء الوفود والشركات المشاركة في الحدث.

وأكد المدني أهمية قطاع الأدوية كعنصر حيوي في الاقتصاد مع تنامي مستويات الرعاية الصحيّة للسكان والتطور السريع لنظام الرعاية الصحية. وقال: «يعتبر مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا منصّة حيوية لتبادل المعرفة والخبرات المتقدمة، إذ يلعب دوراً محورياً في تعزيز المهارات اللازمة لدفع النمو في هذه الصناعة الديناميكيّة».

وأكد أن دورة دوفات 2024 تفوقت على دوراته السابقة من حيث الحضور والمشاركة والابتكارات المفيدة للجميع، سواء على الصعيد الطبي أو التجاري، في حين تشهد صناعة الأدوية في الإمارات والمنطقة نمواً مستمراً، وتوفر فرصاً تجارية غير مسبوقة.

وتفيد الدراسات السوقية بأنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة سوق الأدوية في الإمارات 4.7 مليارات دولار بحلول عام 2025، مع نمو ملحوظ بلغت نسبته 27% خلال السنوات الخمس الماضية.

وتوفر الدولة أكثر من 2500 دواء منتج محلياً، ما يعكس القدرة التصنيعية القوية والمميزة لدولة الإمارات في قطاع الصيدلة.

وتشير التقديرات العالمية إلى أن قيمة سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتجاوز 50 مليار دولار أميركي، ما يعزز مكانة المنطقة في قطاع الصيدلة وصناعة الأدوية عالمياً. ولا يقتصر دور مؤتمر ومعرض دوفات على كونه فعالية صيدلانية، بل يتجاوز ذلك ليجسد رحلة ملهمة تتلاقى فيها المعرفة بالابتكار.

وعلى مدار 28 عاماً تجلى دور مؤتمر ومعرض دوفات بصفته منصة عالمية فريدة تجمع نخبة من الخبراء في قطاع الصيدلة بتوفير تسهيلات استثنائية لموردي الأدوية ورواد الصناعة لتقديم أحدث المنتجات والتقنيات والحلول الصيدلانية، وفرص تبادل المعلومات والأفكار والرؤى والابتكارات في قطاع الصيدلة، إضافة إلى استعراض كل ما هو جديد في ما يتعلق بالأدوية ورعاية المرضى.

ويشارك ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض دوفات 2024 عدد من أبرز وأكبر شركات الأدوية على مستوى العالم مثل شركة فايزر وآسترازينيكا وجلاكسو سميث كلاين (GSK) وGilead وجلفار وآكسيوس وHaleon وAbbVie وشركة ليلي.

ويُنظم مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – دوفات 2024 من قبل إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض – عضو في إندكس القابضة، وبدعم من هيئة الصحة والجمعية الأميركية لصيادلة النظام الصحي والجمعية الدولية لعلم الأدوية والاتحاد الأوروبي للعلوم الصيدلانية والجمعية الأوروبية للصيدلة السريرية وجمعية صيادلة المستشفيات في أستراليا، والجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام.

أحمد بن محمد:

• دبي مركز محوري لانطلاق شراكات وصفقات عالمية تدعم الآفاق الاقتصادية للعديد من القطاعات الحيوية.

• 1300 شركة عالمية تعرض في «دوفات 2024» أحدث المنتجات الصيدلانية.