سموه شارك المقطع عبر حسابه على “إنستغرام”
فيديو.. حمدان بن محمد يشكر 4 أطفال نظفوا شارع عقب “ماراثون دبي”
شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة أطفال يقومون بتنظيف أحد الشوارع وإزالة بعض الأوساخ بعد انتهاء جولة من ماراثون دبي.
وشكر سموه الأطفال المشاركون وهم محمد ثاني الشعفار وغباش مروان بن غباش وراشد سعيد المري وخليفة سعيد المري.
فيديو.. #حمدان_بن_محمد يشكر 4 أطفال نظفوا شارع عقب “ماراثون دبي”#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/eWAJi8FHVl— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 9, 2024
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