طريق

جدّد مستخدمون لشارع الشيخ محمد بن زايد في الجهة المؤدية من دبي إلى الشارقة، شكواهم من مشكلة الازدحام المروري المتكرر عند جسر ناشيونال في الشارقة، متسائلين عن سبب الازدحام المتكرر، على الرغم من وجود خمسة مسارات في الطريق؟!

مقترح

جدّد سائقون اقتراحهم بتخصيص مسارات خاصة بسائقي الدرّاجات النارية العاملين في مهنة توصيل الطلبات في الطرق الرئيسة، وذلك بعد تنامي عدد هذه الدرّاجات بصورة كبيرة، وإمكانية تعرض سائقيها للحوادث المرورية باستمرار.

قطط

لاحظ سكان في بعض المناطق بعجمان ازدياد عدد القطط السائبة، مطالبين الجهات المختصة بإيجاد الحلول اللازمة للحد من انتشارها.

ساندويتشات

بدأت بعض المطاعم في تقديم ساندويتشات متناهية الصغر، كبديل عن رفع الأسعار للسندويتشات ذات الأحجام العادية، وقال قارئ إنه اشترى ساندويتش شاورما بـ10 دراهم، وفوجئ بأنه صغير للغاية وبدا كأنه «عينة». الأمر الذي اعتبره نوعاً من التحايل الذي ينبغي التصدي له من الجهات المعنية.

نفايات

أعرب زوّار للقرية العالمية عن استيائهم من قيام بعض الزوّار أثناء مغادرتهم مواقف القرية بإلقاء أكياس النفايات والعلب الفارغة على الأرض، تاركين منظراً غير حضاري، مشيدين في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة القرية للتخلص من النفايات بسرعة وكفاءة عاليتين، على الرغم من الأعداد الضخمة للزوّار.

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