محمد بن راشد يتوّج الفائزين بـ "نوابغ العرب" غدا في دبي

برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تكّرم مبادرة "نوابغ العرب" الأكبر عربياً الفائزين بجوائز دورتها الأولى ضمن فئاتها الست وذلك في احتفالية تكريمية في دبي غدا الإثنين.

وسيقام الحفل في متحف المستقبل بدبي بحضور نخبة من المفكرين والعلماء والوزراء والدبلوماسيون ومسؤولون وعدد من وسائل الإعلام المرئي والمسموع والرقمي من مختلف أرجاء العالم العربي.

احتفاء مستمر بالعقول العربية.

ويؤكد تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للفائزين بجوائز مبادرة "نوابغ العرب" مدى الثقة بدورهم كقامات عربية فذة في تخصصاتها، مبدعة في ميادين تفوّقها، ملهمة للملايين من العقول والشباب في العالم العربي وخارجه، بحسب ما صرّح به وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لمبادرة "نوابغ العرب" محمد بن عبدالله القرقاوي.

وقال القرقاوي: "نوابغ العرب احتفاء مستمر بالعقول العربية المتميزة التي ابتكرت وأبدعت وشاركت في إثراء المجتمع العلمي والمعرفي والثقافي والأدبي العالمي، ورفد تخصصات التصميم والعمارة والهندسة والطب والتكنولوجيا بإنجازات استثنائية، واستئناف مساهمة منطقتنا وأبنائها في مسيرة الحضارة الإنسانية."

ونوّه القرقاوي إلى التزام مبادرة "نوابغ العرب"، التي أصبحت بمثابة جوائز "نوبل" العرب، بالاستمرار في الاحتفاء بالمنجزات العربية وتوفير المزيد من الفرص للمتميزين العرب لتوسيع أثر إبداعاتهم وابتكاراتهم وأبحاثهم ومنجزاتهم، كي يشمل مزيداً من القطاعات الحيوية، ويدعم بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للمجتمعات العربية وللبشرية ككل.

ستة فائزين .

وتشهد الاحتفالية تكريم كلٍ من الدكتور هاني نجم الفائز بالجائزة عن فئة الطب، والبروفيسور فاضل أديب فائزاً عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور محمد العريان الذي حاز جائزة "نوابغ العرب" عن فئة الاقتصاد، والبروفيسورة نيفين خشاب الفائزة بالجائزة عن فئة العلوم الطبيعية، والمهندسة المعمارية لينا الغطمة الفائزة بالجائزة عن فئة العمارة والتصميم، والبروفيسور واسيني الأعرج الفائز بـ"نوابغ العرب" عن فئة الأدب والفنون.

نوبل العرب.

وتأتي الاحتفالية التكريمية لمبادرة نوابغ العرب، التي أصبحت بمثابة "نوبل العرب"، لتتوج الحرص المستمر للجائزة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على الاحتفاء بإبداعات العقول العربية المتميزة وبإنجازاتها ودورها الإيجابي المؤثر، وتكريم المتميزين في العالم العربي وتسليط الضوء على إنجازاتهم محلياً وعربياً وعالمياً وأدوراهم الداعمة لاستئناف مساهمة المنطقة العربية في الحضارة الإنسانية.

منارة للعلم والعلماء.

ولتكريم الفائزين بجوائز "نوابغ العرب" في "متحف المستقبل" بدبي رمزية خاصة كونه يجمع تحت سقفه المتفائلين والطموحين والذين يتطلعون لبناء مستقبل أكثر استدامة للبشرية، ونظراً لأنه منارة للعلم والعلماء كما يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وكذلك باعتباره مصدر إلهام للطامحين لتخيّل غدهم وتصميمه وتنفيذه في مختلف المجالات.