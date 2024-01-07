شرطة عجمان تعيد طفلة تائهة من أصحاب الهمم إلى ذويها

عثرت شرطة عجمان على طفلة من الجنسية العربية، بعمر تسع سنوات، من أصحاب الهمم، ضلت طريقها في منطقة الراشدية، وأعادتها إلى ذويها خلال أقل من ساعة.

وقال رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، العقيد غيث خليفة الكعبي، إن دورية «أمان» عثرت على الطفلة تائهة أثناء تغطيتها الأمنية في منطقة الراشدية بعجمان في الفترة المسائية، وتمت تهدئتها، واصطحابها إلى مركز شرطة المدينة الشامل، وحضرت أخصائية اجتماعية من مركز الدعم الاجتماعي بعجمان للعناية بالطفلة، والتواصل معها، ورعايتها، وخلال 30 دقيقة، وبالتواصل مع غرفة العمليات، تمكنت الشرطة من العثور على ذويها، وإبلاغهم بوجود الطفلة في مركز الشرطة، وتم استدعاؤهم لتسليمهم الطفلة، في أقل من ساعة بعد فقدانها. ودعا رئيس مركز شرطة المدينة الشامل الأهالي إلى أهمية وحماية ومراقبة الأطفال، خصوصاً أصحاب الهمم منهم، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث.