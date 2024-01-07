شرطة دبي تنظّم عرضاً في «سيتي ووك» بمشاركة الدوريات الفارهة والأنظمة الذكية

تنظم القيادة العامة لشرطة دبي عرضاً عسكرياً في «كرنفال شرطة دبي»، الذي تنظمه تزامناً مع حفل تخريج أكاديمية شرطة دبي بالتعاون مع مهرجان دبي للتسوق، وذلك في الساعة 7:30 مساء اليوم في منطقة «سيتي ووك»، انطلاقاً من «كوكا كولا أرينا»، ليجوب شارع السعادة، بمشاركة المرشحين والمرشحات من أكاديمية شرطة دبي، والفرقة الموسيقية لشرطة دبي، وفرق إدارة التفتيش الأمني «k9»، والخيالة والدوريات الأمنية، والدوريات الفارهة، والدراجات الهوائية والدراجات النارية، والفرق التخصصية التابعة للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

وسيتمكن زوار منطقة «سيتي ووك» من الاطلاع عبر منصات «كرنفال شرطة دبي» على أحدث ابتكاراتها في مجال خدمات المستقبل والقنوات الرقمية والتطبيقات المهمة الهادفة إلى تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع.

ويستطيع زوار المنصة الاطلاع على أحدث الابتكارات الشرطية التي تحتوي على أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وأبرز الإنجازات الشرطية التي تسهم في تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، والاستمتاع بأجمل الإيقاعات والمقطوعات الموسيقية التي تؤديها فرقة شرطة دبي الموسيقية ضمن أجواء احتفالية بمشاركة الكلاب البوليسية والخيالة، والدراجات النارية، ومركبات الإنقاذ، والتدخل السريع، وسيارات الشرطة الكلاسيكية، والدوريات الفارهة الصديقة للبيئة.

ويستطيع الزوار الاطلاع على تجهيزات فرق حماية كبار الشخصيات، ودورية «غياث»، وزورق شرطة دبي الذكي (هداد)، الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والأول في العالم الذي تنفذه كوادر شابة إماراتية، ويعمل بالطاقة النظيفة، ويتميز بعدد من المزايا، أبرزها خاصية التحكم الذاتي، والرقابة الذاتية، والتحكم عن بُعد. وسيتمكن الزوار من الاطلاع على

«الدورية الأمنية ذاتية القيادة» الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان في المناطق السكنية، والتي تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل، وتدوم بطاريتها لمدة 15 ساعة، والهدف منها تعزيز التغطية الأمنية من خلال ما تتضمنه من كاميرا حديثة تتميز بالقدرة على التقاط الصور ضمن 360 درجة، ولديها إمكانات رصد السلوكيات الإجرامية، والتعرف إلى الوجوه، وقراءة أرقام السيارات، والتواصل المباشر مع مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي.