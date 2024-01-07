بمباركة محمد بن زايد.. محمد بن راشد يعلن تعديلات وزارية

أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن إجراء مجموعة من التعديلات الوزارية في حكومة الإمارات، بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في سلسلة من التدوينات، نشرها سموه عبر صفحته في منصة «إكس»، أمس، إن «العام 2024 سيكون الأجمل والأعظم في تاريخ الإمارات، بإذن الله».

وأعرب سموه عن ثقته بالوزراء الجدد، وبما يتمتعون به من تجارب وخبرات وقدرة على إدارة المهام الموكلة إليهم، وتنفيذها على الوجه الأكمل.

وقال: «بمباركة أخي رئيس الدولة، حفظه الله، وبعد التشاور معه، نعلن عن مجموعة تعديلات وزارية في حكومة الإمارات».

وبدأ سموه تدويناته بالإعلان عن تعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، ومسؤولاً عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية.

ونوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بالجهود التي بذلها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد خلال تولي سموه وزارة المالية.

وقال: «قاد مكتوم وزارة المالية باقتدار، بالإضافة لمجموعة من الملفات الاقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والاتحادي.. ورسخ التوازن في سياساتنا المالية اتحادياً ومحلياً».

وأضاف سموه: «نثق به اليوم ليقود فريقنا الاتحادي المعني بالقطاع الاقتصادي والتجاري والمالي لتحقيق نجاحات جديدة، وتأهيل قيادات اقتصادية شابة، والاستمرار في تعزيز السياسات المالية الحكيمة التي تقود النمو الاقتصادي في الدولة».

كما أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تعيين محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع وعضواً في مجلس الوزراء.

وقال سموه: «عمل محمد بن مبارك سابقاً وكيلاً لديوان ولي عهد أبوظبي ومستشاراً في ديوان الرئاسة. مع شكرنا وتقديرنا للأخ محمد البواردي الذي كرس حياته في خدمة بلاده عبر سيرة متفانية ومخلصة لقادته، ومسيرة من الإنجازات في خدمة وطنه».

كما أعلن سموه عن تعيين مريم حارب المهيري رئيساً لمكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وذلك مع نهاية فترتها في وزارة البيئة.

ونوه بالجهود التي بذلتها خلال توليها مناصب ومهام مختلفة، قائلاً: «الأخت مريم حارب قدمت الكثير لدولة الإمارات في ملف البيئة والأمن الغذائي داخلياً وخارجياً. وأشاد بها كل من تعامل معها في الداخل والخارج. وقادت ملف الإمارات في COP28 بكل مهنية واقتدار. فخور بها.. وننتظر منها إنجازات جديدة في مهامها الوطنية القادمة».

وأعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تعيين الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعضواً في مجلس الوزراء.

ونوه سموه بأدائها المتميز في المهام التي أوكلت لها في مراحل مختلفة.

وقال: «آمنة من الكوادر الاتحادية المميزة، ونتابعها منذ سنوات عدة، حيث قادت مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في الحكومة الاتحادية. لديها مهمة كبيرة في ملف البيئة وتطوير قطاع الزراعة.. وترسيخ الأمن الغذائي الداخلي.. وخدمة مواطنينا الذين يعملون في قطاعات الزراعة والصيد والغذاء وتعزيز نموهم».

وتوجه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى المجتمع الإماراتي، قائلاً: «الإخوة والأخوات.. أعلنا قبل فترة عن طلبنا منكم ترشيح وزير للشباب في دولة الإمارات، ووصلنا كثير من الترشيحات، وكان اسم أحد الشباب الإماراتيين يتكرر في كثير منها، وسيكون هو وزير الشباب الجديد. نعلن عن تعيين سلطان النيادي وزير دولة للشباب في دولة الإمارات».

وقال سموه إن «سلطان رائد فضاء، وحاصل على الدكتوراه، وخدم بلاده في السلك العسكري وفي قطاع الفضاء.. وخدم البشرية في المجال العلمي.. وأول عربي يمشي في الفضاء وأول عربي يقضي أطول مهمة فضائية عربية لمدة ستة أشهر، وهو من أقرب الشباب لقضايا الشباب، وأكثرهم حرصاً على خدمتهم والارتقاء بهم. كل التوفيق لسلطان وسيستمر في أداء مهامه العلمية والفضائية، بالإضافة لمسؤولياته الجديدة». وخاطب سموه النيادي قائلاً: «نريد لشبابنا أن تكون أقدامهم متجذرة في أرضهم وتاريخهم وثقافتهم.. وأعناقهم في السماء.. ننافس بهم الأمم.. ونفاخر بهم العالم.. ونحن معك في هذه المهمة».

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينته الأخيرة: «نكرر بأن العام 2024 سيكون عام خير.. وسيكون الأجمل والأعظم في تاريخ الإمارات بإذن الله».

طموحنا هو الريادة.. والمسيرة مستمرة

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر حساب سموه بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «أشكر أصحاب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الثقة الغالية التي أولوني إياها في المهام الجديدة، ونعد بمضاعفة الجهود لتحقيق رؤى قيادتنا الرشيدة في تطوير القطاع المالي والاقتصادي، ودفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق المراكز الأولى للإمارات العربية المتحدة على كافة الأصعدة. طموحنا هو الريادة.. والمسيرة مستمرة».

محمد بن راشد:

مكتوم قاد وزارة المالية باقتدار، بالإضافة لمجموعة من الملفات الاقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والاتحادي.. ورسخ التوازن في سياساتنا المالية اتحادياً ومحلياً.