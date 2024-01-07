«الهلال» تكفل 8365 يتيماً في مصر

بلغ عدد الأيتام الذين تكفلهم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في 20 محافظة بجمهورية مصر العربية 8365 يتيماً، وبلغت قيمة برنامج كفالة الأيتام في مصر منذ تأسيسه 219 مليوناً و33 ألفاً و309 دراهم.

وقام وفد من الهيئة أخيراً بزيارة عمل لجمهورية مصر العربية، اطلع خلالها على الأوضاع الإنسانية للأيتام الذين تكفلهم الهيئة هناك، ومتابعة ظروفهم الإنسانية الصحية والاجتماعية والتعليمية، والوقوف على احتياجاتهم.

وتعمل إدارة الكفالات وشؤون الأيتام في الهلال الأحمر الإماراتي على تنفيذ توجيهات الإدارة العليا بالهيئة بضرورة متابعة الأنشطة والبرامج التوعوية والثقافية والمهنية للأيتام وحاضناتهم، وتقديم الخدمات الضرورية لهم بدرجة عالية من التميز، وتوفير المتطلبات الحياتية الأساسية لهم.

كما تسعى الهيئة دائماً لتوسيع مظلة مشروع كفالة الأيتام، من خلال دعم ومساندة المحسنين والكفلاء الذين يسهمون بدور كبير في تعزيز برنامج الكفالات.