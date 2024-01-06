محمد بن راشد يشهد كأس ولي عهد دبي للقدرة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، السباق الرئيس لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، والذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بمشاركة 147 فارس وفارسة.

وأكد سموه أهمية الحدث في تحفيز التميّز في مجال سباقات القدرة، وما يستدعيه ذلك من مواصلة الجهود في دعم وتطوير رياضات الفروسية عموماً ، وسباقات القدرة بشكل خاص، حيث دعا سموه إلى الاهتمام بإعداد أجيال جديدة من الفرسان تؤكد الريادة الإماراتية في مجال رياضات الخيول، بشكل عام، لاسيما سباقات القدرة، باعتلاء منصات التتويج المحلية والعالمية.

وتابع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جانباً من مراحل السباق الذي يأتي في ختام المهرجان الذي ينظّمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ويُقام برعاية شركة إعمار، ويعتبر أحد أبرز الفعاليات على الأجندة السنوية لسباقات القدرة.

إلى ذلك، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أشبال مركز الخيالة بشرطة دبي، الذين حضروا سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، ضمن برنامج الملتقى الشتوي الثامن الذي ينظمه مركز شرطة الخيالة بشرطة دبي بقصد الاستفادة من أوقات فراغهم في تعلّم أساسيات الفروسية، حيث حرص سموه على تشجيعهم وتحفيزهم على الاهتمام بالرياضة عموماً ورياضات الفروسية خاصة، وحثهم على التحلّي بالأخلاق النبيلة للفارس، داعياً إياهم أن يكونوا نموذجاً وقدوة في الجمع بين التفوّق الدراسي والتميّز الرياضي.

حضر السباق وقام بتتويج الفائزين كل من: اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام للاتحاد، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، وأحمد الفلاسي، الرئيس التجاري لشركة إعمار العقارية.

وتوُّج بالكأس الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة ماجيك جلين تورك لاسطبلات (MRM)، قاطعا المسافة الكلية بزمن قدره 4:05:26 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 29.09 كلم/ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس زايد محمد المهيري، على صهوة كاستلبار كروسير لاسطبلات (F3)، وحقق 4:05:51 ساعات، وتلاه في المركز الثالث الفارس راشد سعيد ملهوف على صهوة دونكان لاسطبلات (M7) بزمن قدره 4:06:26 ساعات.

وشمل المهرجان ثلاثة سباقات أخرى بجانب السباق الرئيس، وهي

سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة للسيدات لمسافة 101 كلم يوم الثلاثاء الماضي، وسباق سمو ولي عهد دبي للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم يوم الأربعاء، وسباق اليمامة المخصص للأفراس لمسافة 119 كلم يوم الخميس الماضي.

يُذكر أن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة يُقام بصفة دورية منذ أكثر من خمسة عشر عاماً ويأتي احتفاءً بارتباط ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهذه الرياضة الأصيلة التي حقّق فيها العديد من الإنجازات العالمية، وتثميناً للإسهامات الجليلة التي قدمها سموه لهذه الرياضة سيراً على خطى والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يُعدُّ من أهم الرموز العالمية في مجال رياضات الخيل.