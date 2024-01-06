سلطان النيادي: شكرا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ثقتكم الغالية

نشر وزير دولة للشباب، رائد الفضاء الإماراتي الدكتور المهندس سلطان بن سيف النيادي، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاُ، قال من خلالها "شكرًا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ثقتكم الغالية.

وأضاف النيادي قائلاً "دعم إخوتي شباب الوطن كان من أهم ما ساعد على نجاح مهمتي في الفضاء. والآن دوري لأكون داعمًا لهم وفي خدمتهم، لنحقق معًا نجاحات جديدة لوطننا الغالي".