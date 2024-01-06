محمد بن راشد: نعلن تعيين سلطان النيادي وزير دولة للشباب في دولة الإمارات

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أنه بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم عن مجموعة تعديلات وزارية في حكومة الإمارات.

وقال سموه عبر منصة التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، "الإخوة والأخوات .. بمباركة أخي رئيس الدولة حفظه الله وبعد التشاور معه نعلن اليوم عن مجموعة تعديلات وزارية في حكومة الإمارات".

وقال سموه "الإخوة والأخوات .. أعلنا قبل فترة عن طلبنا منكم ترشيح وزير للشباب في دولة الإمارات .. ووصلتنا الكثير من الترشيحات .. وكان اسم أحد الشباب الإماراتي يتكرر في الكثير من الترشيحات التي وردتنا .. وسيكون هو وزير الشباب الجديد" .

وأعلن سموه عن "تعيين سلطان النيادي وزير دولة للشباب في دولة الإمارات . سلطان رائد فضاء .. وحاصل على الدكتوراة .. وخدم بلاده في السلك العسكري وفي قطاع الفضاء.. وخدم البشرية في المجال العلمي .. وأول عربي يمشي في الفضاء وأول عربي يقضي أطول مهمة فضائية عربية لمدة 6 أشهر .. وهو من أقرب الشباب لقضايا الشباب .. وأكثرهم حرصاً على خدمتهم والارتقاء بهم" .

وأضاف سموه "كل التوفيق لسلطان وسيستمر في أداء مهامه العلمية والفضائية بالإضافة لمسؤولياته الجديدة .. ونقول له نريد لشبابنا أن تكون أقدامهم متجذرة في أرضهم وتاريخهم وثقافتهم .. وأعناقهم في السماء .. ننافس بهم الأمم .. ونفاخر بهم العالم . ونحن معك في هذه المهمة".