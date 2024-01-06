محمد بن راشد: نعلن تعيين محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع وعضواً في مجلس الوزراء

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أنه بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم عن مجموعة تعديلات وزارية في حكومة الإمارات.

وقال سموه عبر منصة التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، "الإخوة والأخوات .. بمباركة أخي رئيس الدولة حفظه الله وبعد التشاور معه نعلن اليوم عن مجموعة تعديلات وزارية في حكومة الإمارات".

وقال سموه نعلن تعيين محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع وعضواً في مجلس الوزراء .. عمل محمد بن مبارك سابقاً وكيلاً لديوان ولي عهد أبوظبي ومستشاراً في ديوان الرئاسة .. مع شكرنا وتقديرنا للأخ محمد البواردي الذي كرس حياته في خدمة بلاده عبر سيرة متفانية ومخلصة لقادته.. ومسيرة من الإنجازات في خدمة وطنه".