إطلاق دوريات «الشرطة السياحية» الجديدة في أبوظبي

دشنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي دوريات الشرطة السياحية الجديدة (club car) في المواقع السياحية بإمارة أبوظبي، وتحمل شعار شرطة أبوظبي وشعار الشرطة السياحية.

وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي، اللواء محمد سهيل الراشدي، أن تدشين الدوريات يأتي تطبيقاً لرؤية شرطة أبوظبي الاستراتيجية، بأن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان، وتعزيزاً لجهودها المميزة في خدمة السياح وزوار إمارة أبوظبي، والاستجابة للبلاغات الأمنية والوقائية ومكافحة الجريمة بحرفية عالية، تعزيزاً لأمن وسلامة المجتمع.

ولفت إلى الاهتمام المستمر بتقديم خدمات استباقية جديدة تواكب التوجهات الحكومية والمستقبلية في الإمارة، وتتماشى مع توجيهات القيادة الشرطية، وفق استراتيجية شرطة أبوظبي في إسعاد المجتمع، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للسياح، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وتأمين المنشآت ومرتادي المواقع السياحية بإمارة أبوظبي.