الإمارات تدين التصريحات العنصرية لوزيرين إسرائيليين

دانت دولة الإمارات بأشد العبارات، التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الداعية إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع، وبناء المستوطنات فيه.

وأعربت وزارة الخارجية عن رفض دولة الإمارات القاطع لهذه التصريحات المسيئة، وللممارسات والإجراءات كافة المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد، وتدفع المنطقة إلى عدم الاستقرار. وطالبت الوزارة بوقف إنساني عاجل لإطلاق النار، لإنهاء إراقة الدماء، وتسهيل إيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري وآمن ومستدام ومن دون عوائق، لاسيما إلى الفئات الأكثر ضعفاً، بمن في ذلك المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

وأكدت أهمية التنفيذ الكامل والعاجل لقراري مجلس الأمن رقم 2712 (2023) والقرار 2720 (2023). ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل الجهود، للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى دفع الجهود المبذولة كافة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.