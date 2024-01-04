أمام رئيس الدولة.. عدد من سفراء الإمارات الجدد يؤدون اليمين القانونية

أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة، بجانب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة ــ خلال مراسم أداء اليمين التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي ــ عن تمنياته لسفراء الدولة التوفيق في مهامهم الجديدة. وحثهم على بذل أقصى جهد للبناء على علاقات دولة الإمارات مع الدول المعينين فيها على جميع المستويات، وتوسيع قاعدة مصالحها معها، مؤكداً سموه أن الإمارات حريصة على مواصلة بناء شراكات فاعلة مع مختلف دول العالم، وأن على سفرائها وممثليها في الخارج مسؤولية كبيرة في هذا الشأن.

وقد أدى اليمين فهد محمد سالم كردوس العامري، سفيراً لدى مملكة البحرين الشقيقة، وإبراهيم سالم حميد العلوي، سفيراً لدى جمهورية البيرو، وعبدالرحمن أحمد سلطان عيسى الجابر، سفيراً لدى جمهورية بلغاريا، وعلي عبدالله جمعة الحاج آل علي، سفيراً لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وعبّر السفراء الجدد عن اعتزازهم بالثقة الغالية التي أولتهم إياها القيادة لتمثيل الدولة في الخارج، مؤكدين أنهم سيعملون بكل جدّ لتعزيز علاقات الإمارات مع الدول المعينين فيها، وتجسيد مبادئها وقيمها الداعية إلى التعاون والسلام على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر مراسم أداء اليمين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ووزيرة دولة، نورة بنت محمد الكعبي، ووزير دولة، أحمد بن علي محمد الصايغ.