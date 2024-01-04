أكثر من مليون مسافر استخدموا منافذ دبي من 27 ديسمبر حتى 1 يناير الجاري

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية خلال الفترة من 27 ديسمبر 2023 وحتى 1 يناير 2024 بلغ مليون و239 ألفاً و628 شخصاً، وسجل يوم 30 ديسمبر 2023 أعلى عدد للمسافرين بواقع 224 ألفاً و380 مسافراً، ما يعكس مكانة إمارة دبي كوجهة مفضلة لدى الأفراد من مختلف أنحاء العالم.

واستقبلت مطارات دبي ومنافذها البرية والبحرية أعداداً كبيرة من المسافرين الراغبين بقضاء إجازة رأس السنة الميلادية في دبي.

وتعامل مأمورو جوازات مطارات دبي مع مليون و136 ألفاً و144 مسافراً قادماً ومغادر، فيما شهدت المنافذ البرية استقبال ووداع 76 ألفاً و376 مسافراً، كما شهدت المنافذ البحرية وصول ومغادرة 27 ألفاً و108 مسافرين، حيث بلغ إجمالي عدد القادمين عبر مختلف المنافذ 693 ألفاً و018 مسافراً قادماً، مقابل 546 ألفاً و610 مسافر مغادر.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الفريق محمد أحمد المري أن الأرقام القياسية التي حققتها مطارات دبي ومنافذها البرية والبحرية خلال هذه الفترة تعكس جاذبية المدينة ومكانتها كوجهةٍ أولى للأفراد من مختلف أنحاء العالم، مُعرباً عن فخره بقدرة دبي ومكانتها التي تحظى بها لدى الملايين من الأشخاص الذين اختاروها للاحتفال برأس السنة، مُوضحاً أن إقامة دبي ومطاراتها ومنافذها مُستمرةٌ في تقديم تجارب استثنائية للزوّار على مدار العام.

وأضاف أن هذه الأرقام تعكس التفاعُل الإيجابي للسُيّاح والمسافرين مع إمارة دبي كوجهةٍ سياحيةٍ مميزة، وتبرز الجهود المستمرة التي تقوم بها إقامة دبي في تعزيز مكانتها كوجهةٍ سياحيةٍ رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، لافتاً إلى الإقبال الكبير على منافذ دبي يُترجم رغبة المسافرين في الاستمتاع بأجواء احتفالية فريدة وتجربة ثرية خلال عطلة رأس السنة، التي تشهد في كل عام تنظيم فعاليات خاصة وعروض ترفيهية تُضفي على الفترة المتميزة من العام رونقاً استثنائياً.

ولإضفاء المزيد من البهجة وتوفير أجواء من السرور استعداداً لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2024، استقبلت مطارات دبي الأطفال القادمين بصحبة ذويهم بالشخصيات الكرتونية المحببة لهم سالم وسلامة، وذلك في خطوةٍ تعكس مساعي إقامة دبي الرامية إلى تعزيز الصورة الحضارية لدى زوراها، وتكريس مكانة دبي على خارطة الوجهات الأكثر تفاعلاً مع زوارها.

يُشار إلى أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تعتبر من الجهات الرائدة في تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تحظى بإعجاب الزوّار وخاصة في مطارات دبي ومنافذها البرية والبحرية، كما تُشارك العديد من دول العالم في احتفالاتهم بالمناسبات الوطنية، وتُفاجئ المسافرين بإضاءة البوابات الذكية بأعلام تلك البلدان وغيرها من الفعاليات الأخرى.