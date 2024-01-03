«الداخلية» تطلق حملة «القيادة الآمنة لمستخدمي الدراجات»

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، حملتها المرورية الأولى الموحدة لعام 2024 تحت شعار «القيادة الآمنة لمستخدمي الدراجات»، بهدف تعزيز الوعي المروري لدى هذه الفئة، من خلال التأكيد على ضرورة التقيد بالتعليمات واتباع الإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات.

وتأتي الحملة في إطار سعي الوزارة المستمر لبث التوعية والثقافة المرورية لدى سائقي الدراجات النارية والكهربائية والهوائية، بهدف الحد من الظواهر والسلوكيات الخاطئة، وإعطاء جميع مستخدمي الطريق حقوقهم في استخدامه لتحقيق أعلى مستويات السلامة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية.

وقال رئيس المجلس المروري الاتحادي في وزارة الداخلية، العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، إن الحملة تستمر طوال الربع الأول من عام 2024، حيث يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع جميع الشركاء الاستراتيجيين من وزارات وهيئات اتحادية ومحلية، والعديد من الجهات المعنية بالسلامة المرورية في الدولة، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، من خلال بث رسائل التوعية بثلاث لغات مختلفة وهي: العربية والإنجليزية والأوردو في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح الحارثي أن الحملة تتضمن توجيه رسائل توعية لمستخدمي الدراجات لحثهم على التزام قوانين السير والمرور ومتطلبات الأمن والسلامة وعدم القيادة بصورة تُشكل خطراً على حياة وسلامة الآخرين.