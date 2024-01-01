مستشفيات "برجيل" تستقبل 5 مواليد في العام الجديد

استقبلت مدينة برجيل الطبية ومستشفى برجيل وميديور في أبوظبي 5 مواليد عند منتصف الليل في رأس السنة الجديدة، حيث استقبل الزوجان الإماراتي السوري، محمد خميس السويدي وشيرين محمد، طفلهما زايد السويدي في مستشفى برجيل، أبو ظبي، الطفل زايد، الذي ولد بوزن 3.3 كيلوجرام، ضاعف فرحة العائلة في يوم رأس السنة الميلادية.

وأعرب الأب المبتهج قائلاً: "لا يمكننا أن نصدق أن ابننا هو من أوائل الأطفال الذين ولدوا في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام، إنها طريقة رائعة لبدء العام الجديد.، أشكر الله عز وجل، الأطباء والموظفين في مستشفى برجيل على هذه الهدية المميزة".

وقالت الدكتورة هالة السيد، أخصائية أمراض النساء والتوليد في مستشفى برجيل، أبوظبي، "الطفل والأم في صحة جيدة، إنها لحظة رائعة بالنسبة لنا أن ننجب الطفل في يوم رأس السنة الجديدة، ويسعدنا أن نكون جزءًا من احتفال العائلة والعالم بطريقة خاصة."

وفي مدينة برجيل الطبية، ولدت الطفلة فتحية آيات ميشكات بوزن 2,700 كيلو غرام في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، وأعرب والداها عائشة أكتر وشهاب الدين عبد الخالق عن امتنانهما للأطباء في المستشفى، وولدت الطفلة على يد الدكتورة ريتو نامبيار، استشارية أمراض النساء والتوليد في مدينة برجيل الطبية، حيث قالت "إنها لحظة لا تقدر بثمن بالنسبة لنا لولادة الطفل عند منتصف الليل، الأطفال نعمة عظيمة، أهنئ العائلة وأتمنى للجميع سنة جديدة سعيدة".

واستقبلت مدينة برجيل الطبية طفلين آخرين وهو أحمد وليد أحمد، في تمام الساعة 12:31 لزوجان سودانيان، وفي تمام الساعة 12:23 ولد طفل آخر لزوجان إماراتيان، من قبل الدكتور ريهام محمد أبو شادي أخصائية أمراض النساء والتوليد، والدكتورة صفية الهشيمي، أخصائية أمراض النساء والتوليد.

وفي تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، استقبل الزوجان المصريان أسماء عصام مصطفى وإبراهيم مطاوع طفلهما الثاني، سفيان، في مستشفى ميديور، أبو ظبي، وكان وزنه 3.230 كجم، على يد الدكتور (البروفيسور) وليد الشربيني، استشاري أمراض النساء والتوليد.

وقالت أسماء وهي تحمل الطفل بين ذراعيها: "لقد أنعم الله علينا بهدية مثالية اليوم، سيكون هذا دائمًا يومًا في الذاكرة لا يُنسى بالنسبة لنا".

وقال الدكتور الشربيني، "إنها لحظة احتفال للمستشفى بأكمله، ونتشارك الفرحة مع والدي الطفل سفيان في يوم رأس السنة الميلادية، إن كل طفل جديد هو بمثابة تذكير بالأمل والوعود التي يحملها العام الجديد".