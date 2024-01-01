دبي تبهر العالم في احتفالات أسطورية بالعام الجديد

أبهرت دبي الملايين حول العالم، خلال احتفالاتها الأسطورية بالعام الجديد 2024، حيث تلألات سماؤها بعروض الليزر والضوء والألعاب النارية التي استقطبت مئات الآلاف من الزوار.

وتمثل الاحتفالات برأس السنة الجديدة في دبي حدثاً سياحياً استثنائياً بامتياز، حيث شهدت "وجهات دبي" الرئيسية مجموعة متنوعة من التجارب والفعاليات الترفيهية الرائعة، بما في ذلك عروض الألعاب النارية في 30 موقعاً مختلفاً على مستوى الإمارة