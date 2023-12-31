شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة أثناء الضباب

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة، وبالسرعات المحددة (80 كيلومتراً في الساعة) أثناء تشكّل الضباب، وترك مسافة أمان كافية.

وأوضحت مديرية المرور والدوريات أن تفعيل منظومة خفض السرعات خلال أوقات الضباب، هو إجراء وقائي وقتي يهدف إلى الحد من الحوادث المرورية، التي تحدث بسبب انعدام الرؤية على الطرق، ويجب على السائقين من تلقاء أنفسهم خفض السرعة إلى 80 كيلومتراً في الساعة، عند مشاهدة نزول الضباب، حماية لأنفسهم ومستخدمي الطريق.

وأكدت أنها تعمل على تنبيه السائقين إلى السرعات المتغيرة التي يغطيها الضباب، عبر سبع وسائل مبتكرة تحذيرية، هي التنبيهات العاجلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعي حسابات شرطة أبوظبي، ورسائل الإنذار المبكر (الرسائل التحذيرية) في المناطق التي تخضع لتفعيل منظومة تخفيض السرعات، ويتم إرسالها عبر الهواتف الذكية مع بدء نزول الضباب الكثيف، وشاشات البوابات الذكية على جميع الطرق الخارجية والداخلية، واللوحات الإرشادية الإلكترونية على يسار الطريق (الشواخص)، وأنظمة الضبط الآلي (تخفيض السرعات)، ومنظومة النقل العام (منع سير الحافلات والشاحنات أثناء خفض السرعات في الضباب)، والإضاءات الملونة، وتتمثل في «الأحمر والأزرق والأصفر».

ودعت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي ملاك المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات، وأصحاب الشركات ومسؤولي توزيع حافلات العمال، إلى تنبيه السائقين إلى الالتزام بقرار منع سير هذه الفئة من المركبات أثناء الضباب، وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف الجوية، حفاظاً على سلامة الجميع.