وفد «الهلال الإماراتي» يتفقد مستشفى الناس في مصر

زار وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، المشارك في ماراثون زايد الخيري، الذي سيُقام اليوم في جمهورية مصر العربية، مستشفى الناس الخيري للأطفال، وهو أكبر مستشفى لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي بالمجان في إفريقيا والشرق الأوسط، بهدف الاطلاع على الخدمات التي يقدمها المستشفى، وبحث احتياجاته من الأدوية والأجهزة والطواقم الطبية وسبل وإمكانات تقديم الدعم الذي يحتاج إليه، إلى جانب تفقد الأطفال المرضى وإدخال السرور إلى قلوبهم.

وتجوّل وفد الهيئة برئاسة مدير إدارة الإغاثة والتأهب للكوارث، عبيد البلوشي، في العديد من أقسام المستشفى، وزار العديد من العنابر؛ حيث أهدى الأطفال أجهزة «آي باد»، إلى جانب تفقد أقسام الطوارئ، وغرف العمليات، وسير العمليات العلاجية للمرضى.

وأكد البلوشي أن الزيارة تأتي تيمناً بالمبادئ والقيم التي يؤكدها على الدوام، صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعزيز دور دولة الإمارات في ساحات العطاء الإنساني، والإسهام في تخفيف وطأة المعاناة عن كاهل المرضى وذويهم.

وتشارك هيئة الهلال الأحمر في فعاليات النسخة الثامنة من ماراثون الشيخ زايد في العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية، والذي سيخصص ريعه لمصلحة مؤسسة مصر الخير، ومستشفى الناس، وبعض المستشفيات الحكومية الأخرى، وإطلاق عدد من المبادرات الإنسانية، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.