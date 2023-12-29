حمدان بن محمد يوجه بتنظيم "شتانا في حتا" بشكل سنوي

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتنظيم مهرجان "شتانا في حتا"، بشكل سنوي.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "سعدت اليوم بزيارة مهرجان #شتانا_في_حتّا واطلعت على العديد من المعالم والفعاليات السياحية والمشاريع الشبابية المتميزة لأهالي المنطقة.. وأرى في هذه المشاريع فرص اقتصادية وسياحية كبيرة..".

وأضاف سموه: "وجّهت بتنظيم المهرجان بشكلٍ سنوي ... وتطويره وفق أرقى الممارسات العالمية لترسيخ دبي وجهةً سياحيةً عالميّة. دبي مدهشة من جميرا إلى حتّا ... بمدنها وقراها وشواطئها وجبالها وطبيعتها الخلابة ... وتبهرك بتنوعها وتفرّدها... ونريد لها أن تكون دائماً الوجهة السياحية الأولى للعائلات والزوار من جميع أنحاء العالم ... لأنّ الشتا أجمل في دبي.."