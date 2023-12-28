عسل حتا.. مذاق بصفاء الريف وثراء الطبيعة

يشارك نحّالون من حتا في الدورة الثامنة من «مهرجان حتا للعسل»، ضمن فعاليات مهرجان «شتانا في حتا» الذي يستمر حتى 31 ديسمبر الجاري، حيث يعرضون أنواعاً مختلفة من العسل الذي تشتهر منطقة حتا بإنتاجه.

وقال المشارك، خالد البدواوي، من سكان منطقة حتا، في مشروع «اليماحي والبدواوي» للعسل البري، إنه حريص على المشاركة في الفعاليات والمهرجانات التي تقام في منطقة حتا وخارجها، حيث يقوم بالتسويق لمنتج العسل البري (العسل الحر) الأصلي الذي يتم إنتاجه من جبال منطقة حتا، وتتوافر لديه العديد من أنواع العسل مختلفة المذاق واللون والإنتاج، معتمداً على النحل المحلي في إنتاج العسل، مؤكداً أن العسل الإماراتي له قيمة غذائية عالية وله تأثير قوي في محاربة الفيروسات والتخلص من مشكلات الجهاز التنفسي.

ويشارك سيف الكعبي من سكان منطقة حتا، في مشرع «خلطاتي للعسل»، حيث بدأ هوايته بالعسل عام 2017، ثم حوّلها إلى مشروع تجاري يحقق له دخلاً مالياً، مشيراً إلى أنه ينتج العسل في جبال حتا وعُمان، معتمداً على المواسم، ويقوم بإنتاج أصناف متنوعة منه.

وقال الكعبي إنه قرر إنتاج خلطات متنوعة من العسل تكون بديلة عن الحلويات وأكثر فائدة، مثل خلطة العسل بالفستق واللوز والفواكه المجففة، والتوت الأحمر والأسود، والليمون والنعناع، وتمكن خلال مشاركاته في الفعاليات والمهرجانات في منطقته، من تسويق وترويج منتجه الطبيعي الذي حصل على إقبال وانتشار كبيرين داخل وخارج الدولة.

وقال المشارك سالم الشريف، في مشروع «قمة جبال حتا»، من أهالي منطقة حتا، إنه من أوائل الملتحقين بمهرجان حتا للعسل، حيث يتم إنتاج مجموعة مختلفة من العسل مثل عسل السدر، والسمر والقرم والغاف الذي يتم إنتاجه في المناحل الجبلية في المنطقة، معتمداً في إنتاج العسل الأصلي على النحل المهجن (الإماراتي والعُماني).

ويشارك أحمد الشريف مع أشقائه الثلاثة (غازي وفارس ويذال)، من منطقة حتا، في مشروع «عسل مرغم». وقال الشريف إن إنتاج العسل في منطقته يعد ثروة طبيعية، كونها تنتج أجود أنواع العسل الطبيعي. وأضاف أن هناك أنواعاً متعددة من النحل المحلي والمستورد والمهجّن، مؤكداً أنه لابد من معرفة طريقة تربية النحل وكيفية العناية به، وصولاً إلى عملية إنتاج العسل ذي القيمة الغذائية العالية، والتعرّف إلى الأساليب المتطورة والحديثة في إنتاج ملكات النحل محلياً، بدلاً من استيرادها من الخارج.

ويستقبل «مهرجان حتا للعسل» الزوار اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً إلى العاشرة مساء في قاعة حتّا التابعة لبلدية دبي، ويضم فعاليات عدة منها: ورشة حول وصفات أشهر الأطعمة والمشروبات التي يتم إعدادها باستخدام العسل، وورشة صناعة صابون العسل، وصناعة شموع العسل، إضافة إلى ورشة عمل فنية للأطفال، للرسم على الأقمشة وعبوات العسل.

• «مهرجان حتّا للعسل» يستقبل الزوار من الساعة العاشرة صباحاً إلى العاشرة مساء.

• ورشتان لصناعة صابون العسل وصناعة شموع العسل.