5 معايير لحصول موظفي حكومة دبي على مكافأة الأداء

حددت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي 5 معايير لحصول موظفي حكومة دبي المدنيين، على مكافأة الأداء التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والتي ستصرف قبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إيمان بن خاتم أن الدائرة اعتمدت 5 معايير يجب توفرها لحصول الموظف على المكافأة تتمثل في " أن يكون الموظف من الموظفين المدنيين المؤهلين، ستصرف وفق نتائج تقييم الأداء للعام 2022، يشترط أن لا تقل مدة خدمة الموظف عن سنة في تاريخ 31 ديسمبر 2022، لا يكون قد صدر في حق الموظف أية إجراءات تأديبية خلال آخر 6 أشهر من تاريخ الاعتماد، أن يكون الموظف حاصل على تقييم أداء لا يقل عن الدرجة 3 " يفي بالتوقعات فما فوق".

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قد اعتمد بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018، بمبلغ 152 مليون درهم، وتُمنح المكافأة للموظفين المدنيين المؤهلين وفق المعايير المحددة من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وفيما يتعلق بتحديد مبلغ المكافأة أوضحت بن خاتم أنه تم تحديدها وفق مستويات التقييم، وبناء على الراتب الأساسي للموظف وقت اعتماد صرف المكافأة، وسيكون صرف المكافأة قبل نهاية العام الجاري، وسيتم تعميمها على الجهات الحكومية لتحديد النسب المستحقة لكل موظف

أوضحت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن صرف المكافأة للموظفين المدنيين في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018، سوف يتم صرفها قبل نهاية العام الجاري 2023، وستمنح للموظفين الحاصلين على تقييم 3 وما فوق في نهاية دورة تقييم الأداء للعام 2022