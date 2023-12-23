حملة توعية بيئية للمشاريع والمنشآت في دبي

أعلنت بلدية دبي إطلاق المرحلة الأولى من حملة توعية المشاريع والمنشآت الصناعية والخدمية بالاشتراطات البيئية والإرشادات الفنية الواجب اتباعها للحدّ من التأثيرات السلبية في البيئة، وحماية مختلف القطاعات ذات الصلة، التي تستهدف توعية 500 منشأة ومشروع في الإمارة حتى نهاية العام الجاري، لتعزيز الوعي البيئي لدى الشركات، لتعزيز التزامها القوانين والتشريعات البيئية المعتمدة.

وأكدت مديرة إدارة الاستدامة البيئية بالإنابة في البلدية، عائشة المهيري، أهمية الحملة التوعوية لتعزيز التزام المشاريع والمنشآت الصناعيّة والخدميّة بالقوانين والتشريعات البيئيّة المعمول بها في الإمارة.

وأوضحت أن الحملة تتماشى مع أُطر العمل البيئي في الدولة، ومستهدفات تعزيز جودة الحياة والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي، وبما يدعم أيضاً مستهدفات «الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031»، الرامية إلى التخفيف من التلوث، وضمان تعزيز جودة الهواء، والإسهام في إيجاد بيئة آمنة وصحية.

وقالت المهيري: «ستعمّم البلدية ضمن مراحل تنفيذ الحملة منشوراً بيئياً توعوياً على مختلف المشاريع والمنشآت الصناعية والخدمية العاملة في دبي، يحتوي على الاشتراطات البيئية الواجب اتباعها للحدّ من التأثيرات البيئية السلبية الناتجة عن العمليات التشغيلية، إضافةً إلى الإرشادات الفنية المطلوبة لإصدار التصاريح اللازمة».

ونفذت البلدية خلال العام الجاري أكثر من 7000 جولة تفتيشية ورقابية، استهدفت أكثر من 5000 منشأة ومشروع في مختلف القطاعات الحيوية ضمن الإمارة، لمتابعة ورقابة مدى الالتزام بالاشتراطات والإجراءات البيئية المعمول فيها، وضبط المنشآت المخالفة للتشريعات البيئية في دبي. كما توظف البلدية أحدث التقنيات للحفاظ على الاستدامة البيئية والطبيعية في الإمارة، من خلال مركبتها المتنقلة لرصد بيئة الهواء، التي حصلت في عام 2022 على شهادة المواصفات القياسية الدولية «آيزو» (ISO17025)؛ بشأن المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة، ليكون بذلك أول مختبر متنقل في مجال رصد بيئة الهواء يحصل على هذه الشهادة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعدّ المركبة المتنقلة لرصد بيئة الهواء، أول محطة مرجعية من حيث التصميم ونوعية الأجهزة والمعدات والتقنيات المستخدمة لرصد ملوثات الهواء على مستوى المنطقة، إذ صُممت بمواصفات عالمية صديقة للبيئة، ومقاومة لأقصى الظروف المناخية من درجات حرارة ورطوبة عالية. كما تتضمن المركبة ما يقارب 20 تقنية رصد متطورة، تعمل على رصد نحو 100 عنصر ومركب من ملوثات الهواء؛ كالملوثات السُّمية والمركبات العضوية المتطايرة ومحفزات الأوزون، ومعدل تركيز المعادن الثقيلة، والغازات المسببة للروائح، إضافةً إلى مستويات التلوث الإشعاعي والضجيج وبيانات الأحوال الجوية.

. البلدية ستعمّم منشوراً يحتوي على الاشتراطات البيئية الواجب اتباعها.