"منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع" يستضيف أبرز الخبراء والمختصين الدوليين

يستضيف منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمه هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع (PMI)، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومجموعة "دي بي ورلد، عدداً من أهم الخبراء وأبرز المختصين وأصحاب الكفاءات والسمعة الدولية وذلك لطرح وتبادل أفكارهم ورؤاهم في إدارة المشاريع وتشغيلها وفق أرقى الممارسات والمعايير والدولية.

ومن بين أبرز الشخصيات التي ستشارك في الدورة التاسعة للمنتدى، والتي ستقام في الفترة من 15 إلى 18 يناير المقبل، في مدينة جميرا، تحت شعار (بلا حدود)، الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، أول وزيرة إماراتية، عُينت وزيرة للاقتصاد عام 2004، ثم وزيرة للتجارة الخارجية، ووزيرة للتنمية والتعاون الدولي، ثم وزيرة للتسامح عام 2016، كما تشغل عدد من المهام الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، وديفيد كولتهارد، سائق سابق في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1، والمفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد الطاير، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "دي بي ورلد" سلطان أحمد بن سليّم، والمؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية محمد علي العبار، والمدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء سالم حميد المري، والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و(ناسداك) دبي حامد علي، ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور خلف بن أحمد الحبتور.

كما يستضيف المنتدى كلاً من: القائد السابق لسرب الطائرات الاستعراضية الأمريكية (ذا بلو آينجلز) غريغ وولدريدج، ورئيس مجلس الإدارة بمعهد إدارة المشاريع (بي إم آي) جينيفر ثارب، ومدير خدمات الذكاء الاصطناعي (جوجل كلاود) وبن رويس، ونائب الرئيس للتميز في إدارة المشاريع (لإيرباص) للدفاع والفضاء باس ثيلين، وخبير عالمي في الرؤية المستقبلية مستشار استراتيجي مؤلف كتب من الأكثر مبيعاً دانيل بوروس، ومؤلف وخبير في القيادة والأداء راسموس أنكيرسن، وكاتبة ومخرجة سينمائية (إكسبو نورث ديجيتال)، جيسيكا فوكس، ومؤلف وباحث في مجال المناخ البروفيسور مايك بيرنرز -لي، ورئيس مجلس الإدارة والمؤسس (ترانسفورم سبيشاليست آند ميديكال سنتر) الدكتور جورج جون، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة (بروجكتايز)، جاك دوجال، والرئيس التنفيذي، التحالف الدولي لمكاتب إدارة المشاريع أمريكو بينتو.

استقطاب الخبراء

وأكدت مدير إدارة تنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، رئيس اللجنة العليا المنظّمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، موزة سعيد المري، أن المنتدى، وعلى مدى دوراته الماضية، نجح في استقطاب أكثر من 350 خبيراً ومختصاً من مختلف دول العالم تجمعوا في دبي لتقديم أفكارهم ورؤاهم وإبداعاتهم في التنفيذ الناجح للمشاريع الكبرى، وتقديم أفضل الممارسات العالمية والحلول الإبداعية في إدارتها وتشغيلها وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

وأفادت أن المنتدى حقق نجاحات مهمة طوال دوراته الماضية وناقش موضوعات متنوعة عبر متحدثين عالميين بينهم وزراء ورؤساء هيئات ومؤسسات ومسؤولين من كبرى الشركات العالمية، وأن تنظيمه يتوافق مع ترسيخ الواقع الذي تتميز به دبي كنموذج في اتباع واعتماد المعايير الدولية في إدارة المشاريع وتشغيلها، لكونها العصب الاستراتيجي للتنمية وأحد الركائز الأساسية في علم الإدارة الحديثة.

وأوضحت المري أن الدورة الحالية (التاسعة)، للمنتدى ستتناول ثلاثة محاور رئيسة تتعلق بالاستدامة والأساليب الحديثة لإدارة المشاريع والتوجهات المستقبلية والتكنولوجيا، وفق أربعة عشر مساقاً تشمل: المجتمعات المستدامة، مشاريع صديقة للبيئة، التطور المستمر والمستدام، التوجهات المستقبلية في مجال إدارة المشاريع، مكاتب إدارة المشاريع المستقبلية، إدارة الفوائد، القيادة الملهمة، اقتصاد المشاريع، الاقتصاد الدائري، الذكاء الاصطناعي، مستقبل التنقل الذكي، التحول المرن، التوأم الرقمي والميتافيرس، وإدارة البيانات.