رئيس الدولة ونائباه يعزون الرئيس الصيني في ضحايا الزلزال

بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية، إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له مقاطعة غانسو في شمال غرب الصين، والذي أسفر عن وقوع وفيات عدة، متمنياً سموّه الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين، إلى الرئيس شي جين بينغ.

وعبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة، وتضامنها مع جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الهزة الأرضية، وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الصينية وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.