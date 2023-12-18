مكتوم بن محمد: كل عام وقطر تزهو بالأمن والأمان والعز والازدهار
قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، نبارك لقطر قيادةً وشعباً يومها الوطني، تجمعنا مع قطر أخوةٌ خالدة بعمق خليجنا وراسخةٌ بوحدة آمالنا وتطلعاتنا وطموحةٌ بحجم أحلامنا، منطلقين من أصالة ماضٍ مشترك ورؤى مستقبلٍ قادم.
وأضاف سموه قائلاً "كل عام وقطر تزهو بالأمن والأمان والعز والازدهار".
مكتوم بن محمد: نبارك لقطر قيادةً وشعباً يومها الوطني، تجمعنا مع قطر أخوةً خالدة بعمق خليجنا وراسخةً بوحدة آمالنا وتطلعاتنا وطموحةً بحجم أحلامنا، منطلقين من أصالة ماضٍ مشترك ورؤى مستقبلٍ قادم.— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 18, 2023
كل عام وقطر تزهو بالأمن والأمان والعز والازدهار. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/CFunzWkghr
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