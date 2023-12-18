رئيس الدولة يهنىء الرئيس المصري بانتخابه لولاية رئاسية جديدة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصرية الشقيقة . وتمنى صاحب السمو رئيس الدولة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التوفيق والسداد ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات مشيدا بمستوى العلاقات بين البلدين والبناء عليها لما فيه خير الشعبين الشقيقين ودعم الاستقرار في المنطقة .

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، أهنئ أخي عبد الفتاح السيسي بفوزه بثقة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات من أجل تنمية مصر الشقيقة وازدهارها. الإمارات ومصر تربطهما علاقات أخوية وتاريخية وسوف نواصل العمل على تعزيز هذه العلاقات لما فيه خير شعبينا ودعم التعاون والاستقرار في المنطقة.