«براند دبي» يطلق مسابقة أجمل صورة ومقطع فيديو

أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، إطلاق مسابقة أجمل صورة ومقطع فيديو «ريل» في حتا، ضمن فعاليات مهرجان «شتانا في حتا»، الذي ينظمه براند دبي للمرة الأولى، بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وبالتعاون مع اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا.

وتأتي المسابقة لتشجيع زوار المهرجان على توثيق اللحظات السعيدة برفقة العائلة، والأماكن والأنشطة والمعالم السياحية الفريدة في منطقة حتا التابعة لدبي، كونها واحدة من أكثر الوجهات زيارة في العالم.

وأعرب الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، علي بن ثالث، عن تقديره لتزايد الثقة المجتمعية والاعتماد على المواد البصرية في جميع المجالات.

وقال: «سعداء بشراكتنا مع (براند دبي) الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، لإطلاق مسابقة أجمل صورة وفيديو في حتا، لتأكيد أهمية الفرصة التي تتيح للجميع تسخير قوة سرد القصص المرئية لإحداث تغيير إيجابي، مع التركيز على جماليات منطقة حتا وتراثها وتاريخها الضارب في القدم».

وأضاف بن ثالث: «تجاربنا السابقة وشراكاتنا مع مختلف الجهات أثبتت أن مثل هذه الفعاليات والمسابقات تعود بالنفع على جميع الأطراف، فالمصور يحصل على فرصة فوز وفرصة ظهور، والجهة الراعية يصبح لديها رصيد من الأصول البصرية، ونحن في (هيبا) نحقق الغاية السامية لراعي الجائزة، وهي تعزيز دور الصناعة البصرية وتوفير جميع الخدمات والوسائل لنموها وتطورها».

من جانبها، أكدت مديرة براند دبي، شيماء السويدي، أهمية التعاون مع جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير (HIPA) لتسليط الضوء على جماليات منطقة حتا، وإبراز مقوماتها الطبيعية ومختلف الأنشطة والفعاليات المقامة في المنطقة، ضمن «مهرجان شتانا في حتا».

وقالت السويدي: «المسابقة تقدم فرصة مميزة للمحترفين والهواة للمنافسة الفوتوغرافية في توثيق هذه الجوانب بعدساتهم الإبداعية، ما يوفر منصة تلتقي فيها فنون زوار المهرجان لرواية قصصهم أثناء زيارة فعاليات حتا، مع تأكيد الدور المحوري لقدرات الصورة في الحفاظ على هذه اللحظات الجميلة وتخليدها»، مؤكدة أن «المسابقة ستبقى متاحة أمام زوار المهرجان حتى 31 ديسمبر الجاري، مع انتهاء فعاليات (شتانا في حتا)، وسيحصل الفائزون على جوائز مادية لأجمل صورة فائزة وأجمل مقطع فيديو ريل فائز».

ويتاح الترشح للمسابقة أمام جميع الفئات، وعلى الراغبين في الفوز أولاً التقاط صورة وفيديو، وتحميلهما على حساب (إنستغرام) الخاص بالمتسابق، مع الحرص أولاً على متابعة حساب @HIPAAE، وحساب @BrandDubai، ثم استخدام #Hattafestival_HIPA للإشارة إلى حساب «هيبا» وبراند دبي على «إنستغرام».

ويمكن للمتسابق إرسال أي عدد من الصور. أما في ما يتعلق بمسابقة أجمل فيديو، فيجب أن تكون مدة الفيديو «الريل» بين 30 و60 ثانية، كما يمكن للمتسابقين مشاركة فيديو أو صورة سابقة على حساباتهم من جديد مع استخدام «الهاشتاغ» أعلاه.

جدير بالذكر أن مهرجان «شتانا في حتا» يفتح أبوابه طوال أيام الأسبوع من الثالثة عصراً حتى التاسعة مساء، وأيام العطلات الأسبوعية (السبت والأحد) من 10 صباحاً حتى 10 مساء، ويمكن لزوار المهرجان الاستمتاع بمجموعة كبيرة من العروض التقليدية، وعروض الأضواء الساحرة، والاستمتاع بأشهى المأكولات الإماراتية بين جبال حتّا ومعالمها التاريخية والأثرية، إلى جانب عشرات الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية.