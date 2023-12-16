وسائل الإعلام السويسرية تبرز الإشادات بـ «اتفاق الإمارات» التاريخي في «COP28»

أشادت وسائل الإعلام والصحف السويسرية، بالمحصلة النهائية لمؤتمر الأطراف «COP28» المتجسدة بـ«اتفاق الإمارات» التاريخي، مبرزة ردود الفعل الدولية المرحبة والمشيدة بالاتفاق، منوهة بنجاح «الرئاسة الإماراتية» في إدارة المؤتمر وما شهده من نقاشات وحوارات أفضت إلى النتائج التي وصفت بالتاريخية.

وقالت صحيفة (تربيون دي جنيف) الصادرة بالفرنسية في جنيف نقلاً عن وكالة الأنباء السويسرية: «إن قمة المناخ اختتمت في مدينة إكسبو دبي بقرار وصف بالتاريخي يهدف إلى إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري تدريجياً، حيث وافقت الدول المشاركة بالإجماع على قرار يدعو إلى الانتقال التدريجي نحو التخلي عن الوقود الأحفوري، حيث أثار القرار موجة من التصفيق الحار المطول».

وأشارت إلى أنه تم اعتماد القرار الذي أعدته دولة الإمارات العربية المتحدة عند افتتاح الجلسة العامة الختامية، حيث قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر «COP28»، سلطان بن أحمد الجابر، إن «هذا قرار تاريخي لتسريع العمل المناخي».

كما أبرزت الصحيفة إشارته إلى أنه أصبحت هناك صياغة بشأن الوقود الأحفوري في الاتفاق النهائي للمرة الأولى، وأن على الجميع أن يفخر بهذا النجاح التاريخي كما تفتخر دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها في تحقيق ذلك. وذكرت الصحيفة السويسرية أن المفوض الأوروبي للمناخ ووبكي هوكسترا قد رحّب بـ«التسوية» قبل دخول الجلسة العامة في دبي، ونقلت عنه قوله إن العالم يتخذ خطوة مهمة للغاية للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.

من ناحيتها، قالت صحيفة «لو تون» الصادرة بالفرنسية في سويسرا، إنه وبعد ليلة طويلة من المفاوضات في «COP28» تم قبول اتفاق الانتقال التدريجي بعيداً عن الوقود الأحفوري. وأوضحت الصحيفة أنه سرعان ما لقي الاتفاق ترحيباً من الرئاسة الإماراتية للمؤتمر والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا، كما دعت الأمم المتحدة إلى المضي قدماً في تحول الطاقة، كما أبرزت الصحيفة ردود الفعل الإيجابية للمبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، ووزيرة الطاقة الفرنسية أنييس بانييه، ومسؤولين في دول عدة أخرى.