«صندوق حي دبي للمستقبل» يخصص 200 مليون درهم لتطوير تكنولوجيا المناخ

أعلن «صندوق حي دبي للمستقبل» تخصيص 200 مليون درهم، أي ما يعادل 20% من إجمالي تمويله البالغ مليار درهم، لدعم ريادة الأعمال في تطوير تكنولوجيا المناخ، وذلك بالتزامن مع اختتام فعاليات مؤتمر الأطراف «COP28»، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي.

ومن خلال هذه المبادرة، يهدف «صندوق حي دبي للمستقبل» الذي أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إطلاقه في 2021، بدعم مشترك من مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، إلى دعم تحقيق الرؤية الاستراتيجية الشاملة لدولة الإمارات للتنويع الاقتصادي، والإسهام في بناء مستقبل مستدام.

وتشمل القطاعات الرئيسة التي سيتم دعمها بموجب هذه المبادرة، تكنولوجيا المناخ والأغذية والزراعة ومواد البناء والتكنولوجيا اللوجستية وغيرها من القطاعات المعنية، بما يتماشى مع دور «صندوق حي دبي للمستقبل»، بتعزيز منظومة الاستثمار في دبي، ودعم التمويل المستدام، والابتكار على نطاق عالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل رئيس مجلس إدارة صندوق حي دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول: «يجسد إعلان صندوق حي دبي للمستقبل تخصيص ما يصل إلى 200 مليون درهم، لدعم مشاريع التكنولوجيا المستدامة، أهمية مواصلة تعزيز منظومة رأس المال الاستثماري الجريء في دبي، لتشمل قطاعات الاستدامة. وتركز عمليات صندوق حي دبي للمستقبل على مستقبل التمويل واقتصادات المستقبل، وهي مجالات نؤمن بأهميتها في تسريع الأجندة العالمية للاستدامة والابتكار».

وأضاف بلهول: «نعمل بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي على تحقيق أقصى استفادة من الموارد والخبرات والشراكات، لتحفيز النمو في هذه المجالات المحورية. ونلتزم معاً تطوير منظومة متكاملة يزدهر فيها الابتكار، ويصبح من خلالها التمويل المستدام حجر الزاوية في اقتصادنا».

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عضو مجلس إدارة صندوق حي دبي للمستقبل، عارف أميري: «يؤكد تخصيص ما يصل إلى 20% من صندوق حي دبي للمستقبل، الذي تبلغ قيمته مليار درهم إماراتي، حرصنا على تحفيز النمو ودعم مشاريع التكنولوجيا والابتكار التي تركز على الاستدامة».

وأضاف: «يجسد تعاوننا مع مؤسسة دبي للمستقبل حرصنا المشترك على تعزيز مستقبل التمويل والابتكار. وتتماشى هذه المبادرة مع استراتيجيتنا وجهودنا لتمكين شركات التكنولوجيا الرائدة التي توفر حلولاً مبتكرة، تهدف إلى مواجهة التحديات العالمية الملحة».

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل، شريف البدوي: «تجسد هذه المبادرة التزامنا الراسخ بدعم الاستثمارات المناخية، وتركيزنا على مستقبل الغذاء، ومستقبل الخدمات اللوجستية، وإعادة تشكيل مشهد رأس المال الاستثماري في دبي. ونهدف من خلال تركيز الموارد وتضافر الجهود والخبرات إلى تعزيز تأثيرنا الجماعي، وتحفيز النمو، وإرساء منظومة ناجحة للابتكار والتمويل المستدام».

. الصندوق خصص 20% من إجمالي تمويله البالغ مليار درهم لدعم المبادرة.