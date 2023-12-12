قرقاش: تصفية الحسابات واستغلال معاناة الفلسطينيين سقوط مخجل وغير أخلاقي

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور قرقاش أنه "رغم حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة إلا أن ذلك لم يمنع فلول الربيع العربي والمليشيات والمتطرفين من استغلال ذلك لشن حرب إعلامية خبيثة ضد الخليج ودول الاعتدال العربي ونشر الأكاذيب والافتراءات".

وقال قرقاش عبر منصة "إكس": تصفية الحسابات واستغلال معاناة الفلسطينيين سقوط مخجل وغير أخلاقي.