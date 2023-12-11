الطقس غائم وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر سحب منخفضة على بعض المناطق مع انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، ويصبح رطباً ليلاً وصباح غد، مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، شمالية غربية وشمالية شرقية سرعتها تقدر بـ10 كيلومترات إلى 20 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 30 كيلومتراً في الساعة.

وذكر المركز أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج.