أنور قرقاش: "الفيتو" ضد قرار الإمارات بشأن غزة أضاع فرصة لوقف نزيف الخسائر البشرية

قال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، استخدام حق النقض في مجلس الأمن ضد القرار الذي قدمته الإمارات لوقف إطلاق النار في غزة أضاع فرصة لوقف نزيف الخسائر البشرية، والقى بظلال سلبية حول قدرة المجتمع الدولي في حماية المدنيين خلال الصراعات المسلحة

وأضاف المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، العالم اليوم أحوج ما يكون إلى توحيد معاييره الأخلاقية والانحياز للإنسانية.