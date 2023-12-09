«طرق دبي» تمنح مواليد دبي مقاعد سيارة للأطفال

أهدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي المواليد في مستشفيات دبي، مقاعد سيارة للأطفال، خلال احتفالات عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات، وذلك ضمن مبادرات السلامة المرورية السنوية التي نظمتها بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الصحة في دبي، ومنظمة اليونيسيف، وبدعم من مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، وإطارات كونتيننتال.

وأكد مدير إدارة تنفيذي المرور في مؤسسة المرور والطرق بالهيئة بدر الصيري، أهمية الإسهامات التوعوية والمجتمعية لمؤسسة المرور والطرق في المناسبات الوطنية، مشيراً إلى أن الهيئة تستثمر المناسبات السنوية والفصلية لتقديم رسائل توعية للفئات العمرية والمجتمعية المختلفة، ضمن مسؤولياتها والتزاماتها بتثقيف أفراد المجتمع، والحد من الوفيات والإصابات في الحوادث المرورية.

وقال الصيري: «ابتكرت الهيئة مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص مبادرة توعوية للاحتفال بعيد الاتحاد، تخدم أهداف السلامة المرورية، من خلال تشجيع الآباء والأمهات على استخدام مقعد الطفل في المركبة»، موضحاً أن مبادرة «هدية طفلي في عيد الاتحاد» السنوية انطلقت قبل أربعة أعوام، بتوزيع 200 مقعد للطفل في المركبة على 17 مستشفى، وارتفعت أعداد مقعد الطفل في هذا العام إلى 450 مقعداً، تم توزيعها على 29 مستشفى في دبي».

وأكد أن فكرة المبادرة تعتمد على أن كل طفل مولود خلال الاحتفالات بعيد الاتحاد (من 1 إلى 5 ديسمبر)، يستحق هدية مناسبة، وهي مقعد الطفل في المركبة، كما يتم التنسيق مع الهيئة والمستشفيات التي تحتوي على أقسام ولادة منذ وقت مبكر، لحصر وتحديد الأعداد المتوقعة من المواليد في كل مستشفى، لتوزيع المقاعد بحسب الأعداد.

وأكد الصيري أن لدى الهيئة خططاً توعوية واضحة تجاه كل الفئات المستهدفة في دبي، وتقوم فرق التوعية بدورها تجاه أفراد المجتمع ابتداء من المواليد، مروراً بالأطفال والطلاب، حتى البالغين من السائقين ومستخدمي الطريق.

• 450 مقعد سيارة للأطفال، وزعتها الهيئة على 29 مستشفى في الإمارة.