محمد بن زايد: الإمارات حريصة على بناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حرص دولة الإمارات على بناء جسور التعاون التنموي مع مختلف دول العالم، ودعم كل ما يحقق الاستقرار والازدهار للجميع.

وقال سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "اكس": "بحثت مع الرئيس فلاديمير بوتين في أبوظبي علاقات الإمارات وروسيا وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام خاصة في المجالات التي تصب في خدمة التقدم والتنمية لمصلحة البلدين وشعبيهما. الإمارات حريصة على بناء جسور التعاون التنموي مع مختلف دول العالم، ودعم كل ما يحقق الاستقرار والازدهار للجميع".

واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، فخامة فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الذي يقوم بزيارة دولة إلى الإمارات.

وجرت لفخامته مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، فيما رافق موكبه ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية، ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فخامة فلاديمير بوتين إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة فخامته.