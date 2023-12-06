إطلاق ماراثون الأفكار الافتراضي العالمي لمعالجة القضايا البيئية

أعلنت مؤسسة الإمارات عن إطلاق ماراثون الأفكار الافتراضي المفتوح للمنظمات التابعة للرابطة والمنظمات غير الربحية والتطوعية في جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية العمل التطوعي من أجل الاستدامة، وذلك بالتعاون مع الرابطة الدولية للجهود التطوعية (IAVE) وبالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة – أبوظبي،

ويتزامن الإطلاق مع اليوم العالمي للتطوع، وهو احتفال دولي بمساهمات المتطوعين حول العالم. وتمثل هذه المبادرة بداية شراكة استراتيجية بين مؤسسة الإمارات وشركة جنرال موتورز الراعي الرسمي لهذه الفعالية، حيث سيتم التعاون عبر العديد من المشاريع المجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يُعدُّ ماراثون الأفكار الافتراضي حدثاً قائماً على تطوير الأفكار ويستمر عدة أيام، حيث يسلط الضوء على "قوة الأفراد" في العمل التطوعي وإمكانية إيجاد حلول جديدة ومبتكرة قادرة على قيادة التغيير للأفضل.

وتتمحور مواضيع المنافسة لهذا العام حول أهمية العمل التطوعي في إيجاد حلول مبتكرة لثلاثة تحديات بيئية هي: الصحة والتعافي والسلام، والطبيعة والأرض والمحيطات، والشباب والتعليم والمهارات، حيث سيشارك 15 فريقاً عالمياً (خمسة فرق لكل تحدٍ)، وستختار لجنة مؤلفة من 15 مُحكماً رفيع المستوى ثلاثة أفكار قابلة للتنفيذ.

وستتمكن الفرق الثلاثة الفائزة بعد ذلك من تقديم عروضها أمام لجنة التحكيم في مارس 2024 والحصول على منحة لتمويل مشروعاتها.

ودعا الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، أحمد طالب الشامسي، جميع فرق المتطوعين حول العالم والراغبين في إحداث تأثير إيجابي إلى التسجيل في ماراثون الأفكار الافتراضي "التطوع من أجل الاستدامة"، حتى يتمكنوا من استثمار إمكاناتهم وخبراتهم في التوصل إلى أفكار مبتكرة تساهم في الحفاظ على كوكبنا".

وقال: "تدعم هذه المسابقة أجندة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة لإحداث تأثير واسع النطاق، وكلنا أمل أن تساهم فكرة إطلاق ماراثون الأفكار الافتراضي بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع في إلهام الفرق التطوعية العالمية لابتكار مبادرات بيئية جديدة".

ومن جانبها، قالت نيكول سيريلو، المدير التنفيذي للرابطة الدولية للجهود التطوعية (IAVE): "نُعبر عن حماسنا الشديد للتعاون مجدداً مع مؤسسة الإمارات في ماراثون الأفكار الافتراضي الذي يقدم صورة رائعة عن دور العمل التطوعي في تطوير حلول مبتكرة لتحديات تغير المناخ وحماية الأفراد والكوكب على حدٍ سواء".

وبدوره، قال جاك أوبال، الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات "جنرال موتورز" في أفريقيا والشرق الأوسط: "يُسعِدنا العمل مع "مؤسسة الإمارات" ضمن جهودها واسعة النطاق والتأثير بهدف الارتقاء بالمجتمَع المحلّي وضمان بقاء الاستدامة في مقدِّمة الأولويات العامّة. فنحن في "جنرال موتورز" لطالما شجّعنا ودعمنا الشراكات الاستراتيجية بين القطاعَين الخاص والعام، خصوصاً وإننا نهدف لأن نكون قدوة وأن نستقطب الجميع إلى رحلتنا التي نمضي بها نحو عالم يتميّز بصفر انبعاثات. ومع أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، نحن توّاقون للتعرُّف على المنظورات الجديدة والحلول المستدامة الذكية التي ستنتج عن ماراثون الأفكار الافتراضي".

وأضاف: "تدعم دولة الإمارات الجهود المشتركة، وهذا يتماشى مع رؤيتنا وحرصنا على المضي قُدماً لتطوير مواهب متنوعة من مختلف الجنسيات والأعمار مما يساهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية في مجال التنقل بالمنطقة".

شروط المشاركة

وتتضمن شروط المشاركة التسجيل عبر الإنترنت متاح الآن حتى 29 يناير 2024 من خلال الرابط: www.volunteers.ae/ideathon23/. حيث يمكن لكل منظمة التسجيل والمشاركة بفريق واحد فقط والتنافس في موضوع واحد من المواضيع الثلاثة (الصحة والتعافي والسلام، والطبيعة والأرض والمحيطات، والشباب والتعليم والمهارات).

ويجب أن يتكون كل فريق من ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة أعضاء كحد أقصى ويجب ألا يقل عمر كل عضو من أعضاء الفريق عن 18 عاماً، ويجب على كل منظمة/فريق ترشيح موجّه لدعمهم خلال المسابقة، كما يجب على الفرق المقبولة الانضمام إلى جلسات التوجيه والإرشاد في اليوم الأول من ماراثون الأفكار الافتراضي في 4 مارس 2024، حيث سيكون لدى كل فريق 24 ساعة لوضع اللمسات الأخيرة على فكرته وتقديمها.

وستختار لجنة التحكيم في كل موضوع فريقاً واحداً كصاحب أفضل فكرة ليتم الإعلان عنه كفائز بالموضوع، وستقوم جميع الفرق بعرض أفكارها على لجنة التحكيم الخاصة بموضوعها في اليوم الثالث من ماراثون الأفكار الافتراضي في 6 مارس 2024.