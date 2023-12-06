دبي تستضيف ملتقى مديري مراكز التدريب المعتمدة من «الإيكاو»

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي انطلاق فعاليات النسخة الـ18 من ملتقى واجتماع مديري مراكز التدريب المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، التابعة للأمم المتحدة، الذي تستضيفه دبي لمدة أربعة أيام، بحضور ومشاركة 48 مديراً تنفيذياً في مجال التدريب بأمن الطيران المدني، من 27 دولة على حول العالم.

حضر الفعالية التي ينظمها مركز دبي لأمن الطيران المدني في شرطة دبي، بالشراكة والتعاون مع منظمة «الإيكاو»، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ في شرطة دبي، اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، ورئيس قسم الدعم والتطوير في إدارة الأمن والتسهيلات في «الإيكاو»، ديفيد ستيرلاند، ونائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، عمر بن غالب، ومدير مركز دبي لأمن الطيران المدني، العقيد المهندس مروان محمد سنجل.

وأكد مساعد القائد العام لشؤون المنافذ في شرطة دبي، اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، أن الدور الفعال الذي تقوم به المنظمة في التعاون الدولي للتدريب، ونقل الخبرات التدريبية، كان له الأثر الجيد في تطوير المنظومة التدريبية في المنطقة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على وضع القوانين والتشريعات، وتنفيذ البرامج التدريبية التي أسهمت بشكل فعّال في تأمين وحماية قطاع الطيران المدني بقدر عالٍ من الكفاءة والحرفية.

وأشاد بالمتابعات الميدانية لمنظمة «الإيكاو» لمختلف مطارات العالم، وقياس مستوى وأثر التدريب فيها، وأثنى على دور الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات لدعمها غير المحدود لمركز دبي لأمن الطيران المدني في شرطة دبي، في تنفيذ خطته التدريبية، والتنسيق المستمر والدائم لتعزيز منظومة أمن الطيران المدني في الدولة ونشر التدريب والمعرفة في المنطقة.

وأضاف: «لقد واكب مركز دبي لأمن الطيران المدني في دبي، التطورات التي يشهدها قطاع الطيران في جميع المجالات، وخصوصاً تلك المتعلقة بالأمن، حيث يستمد التشريعات والقوانين من المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، ويقوم بالتخطيط الاستراتيجي كأساس لوضع الخطط والبرامج التنفيذية، كما واكب المركز التطور في مجال التدريب، بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية بتقنية ثلاثية الأبعاد، وإعداد برامج تشمل التدريب الإلكتروني على عمليات التفتيش الأمني».

وقال عمر بن غالب: «يجسد الملتقى مدى أهمية الجهود الحثيثة لمنظمة الطيران المدني الدولي في ما يخص وضع القواعد القياسية والتوصيات، وتطوير التشريعات ومراقبة جودة أداء المنظومة التدريبية على أنشطة الطيران المدني في كل دول العالم، تحت مظلة البرنامج العالمي للتدقيق (نهج الرصد المستمر) في قطاعي أمن وسلامة الطيران المدني».

وتابع: «كما يؤكد الملتقى أهمية التعاون المشترك بين منظمة (إيكاو)، والدول الأعضاء للوصول إلى آفاق جديدة من التميز، من خلال مواجهة التحديات والارتقاء بجودة وتطوير التدريب في قطاع الطيران المدني، فيما تؤكد استضافة مركز دبي لأمن الطيران المدني للملتقى الدور الحيوي الذي يلعبه المركز في مجال التدريب على أمن الطيران».

وأضاف: «تولي الهيئة العامة للطيران المدني، التدريب في مجالات قطاع الطيران المدني كافة، أهمية قصوى، من خلال الاستمرار في المحافظة على التناغم بين التشريعات الوطنية والقواعد والتوصيات ذات الصلة بالتدريب في ملاحق منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، مع التركيز على تشجيع الابتكار والمبادرات في مجال التدريب، وإيجاد حلول مرنة واستباقية في هذا الصدد، بالتنسيق المستمر مع مراكز التدريب في الدولة».

وأكد مدير مركز دبي لأمن الطيران المدني، العقيد المهندس مروان محمد سنجل، أن الملتقى يُنظم للمرة الثالثة في دبي، بعد تصويت المديرين التنفيذيين في إدارات ومراكز التدريب خلال الاجتماع الذي عُقد العام الماضي في المملكة المتحدة، على اختيار دبي لانعقاد النسخة الـ18 من الملتقى، والاجتماع العام الذي يلعب دوراً رئيساً في استشراف المستقبل في مجال التدريب في أمن الطيران المدني، والتسهيلات في الخدمات المقدمة للمسافرين وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقال: «يأتي اختيار دبي لعقد الملتقى نظراً لما تتمتع به من قدرات كبيرة، ومكانة متميزة في مجال الطيران المدني، إلى جانب السمعة العالمية التي يتمتع بها مركز دبي لأمن الطيران في مجال التدريب والتأهيل للعاملين في مجال الطيران المدني»، لافتاً إلى أن القرارات الصادرة عن الملتقى ستعزز من مطابقة المعايير والإجراءات المطبقة في مطارات العالم، عبر تعزيز التدريب الأمني والتسهيلات في الخدمات للشركاء الاستراتيجيين في مجال الطيران.

ويناقش الملتقى في أيامه الأربعة، التحديثات المتعلقة بأمن الطيران في منظمة «الإيكاو»، واستراتيجيات بناء القدرات البشرية في مجال الإجراءات الأمنية في المطارات وتسهيلات الخدمات، والمبادرات الإقليمية ذات الصلة، وإرشادات التدريب العالمية، والمواد التدريبية وما تتضمنه من مراجعة وتطوير لمحتوياتها، والتقييم الشامل لها، بما يرفع من مستويات التدريب، حيث تُطبّق دولة الإمارات تشريعات تعد الأكثر تقدّماً، مقارنة ببعض التشريعات الدولية في ما يخص التدريب، وكذلك القيام بمبادرات مثل تطوير المواد التدريبية باللغتين العربية والإنجليزية، وعقد ورش عمل ومحاضرات تثقيفية في مجال التدريب، واستحداث «برنامج جاهزية الإيكاو»، وهو مبادرة تهدف إلى تقديم الدعم الفني اللازم للدول الراغبة في تطوير المنظومة التشريعية للطيران المدني لديها، لتكون جاهزة للتدقيق عليها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي.

أحمد محمد بن ثاني:

• مركز دبي لأمن الطيران المدني يواكب تطورات قطاع الطيران حول العالم.