«زراعة الشارقة» تسلم الدفعة الأولى من دعم المَزارع الإنتاجية

سلّمت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة عدداً من مستحقي دعم المَزارع الإنتاجية، شهادات اعتماد الدعم ضمن الحزمة الأولى من الخدمات المتعددة، بهدف توفير حلول آمنة ومستدامة، تدعم أصحاب المَزارع، للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، مركز إسعاد المتعاملين في مبنى الدائرة، الذي يقدّم العديد من الخدمات الحكومية الإرشادية والوقائية المتعلّقة بالزراعة والثروة الحيوانية، وطلبات دعم المَزارع الإنتاجية، وإصدار التصاريح والشهادات، والاستشارات الاستثمارية في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وطلبات عزب نظامية في مراعي الشارقة، وغيرها من الخدمات.

وأكد الطنيجي حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تقديم الدعم لكل ما من شأنه أن يُسهم في استدامة القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، ودعم المزارعين، وتمكين القطاع الخاص في هذه التنمية من أجل توفير منظومة اكتفاء ذاتي متكاملة، وفق أعلى معايير السلامة الغذائية، باعتبارهم رافداً فعّالاً في منظومة الأمن الغذائي. وأضاف أن الدائرة تصدر شهادات الإفادة لمستحقي الدعم لتقديمها إلى الجهات الحكومية الداعمة والشركاء في خدمات الدعم، بعد أن تتوافر في مقدمي طلبات دعم المزارع الاشتراطات والبيانات المطلوبة، للاستفادة من خدمات الدعم.

وأضاف الطنيجي أن الدعم يُقدَّم وفقاً لآليات ولوائح وشهادة دعم صادرة عن دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، تتمثّل في دعم تسعيرة الكهرباء والمياه للمَزارع المعتمدة من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، فيما يأتي دور دائرة شؤون البلديات في الأعمال الرقابية والتفتيشية والجولات الإرشادية للمزارعين، بينما ستتولى تعاونية الشارقة، والشارقة لإدارة الأصول، عبر منافذ البيع، تسويق منتجات المزارعين مستحقي الدعم، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين المزارع ونقاط البيع للجهات الداعمة من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة.

ولفت إلى حزمة ثانية من خدمات الدعم تجري دراستها، وترتبط بمدى إمكانية الارتقاء بالمزارع التقليدية، إلى مزارع نظامية آمنة ومستدامة.