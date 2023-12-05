مبادرة الفجيرة الخضراء تستهدف مواجهة التغيرات المناخية

أعلنت هيئة الفجيرة للبيئة عن إطلاق "مبادرة الفجيرة الخضراء"، وتشمل عدداً من المحاور، تستهدف مواجهة التغيرات المناخية، من منطلق التزام إمارة الفجيرة بتوحيد الجهود وحشد الطاقات بين مختلف القطاعات على صعيد العمل المناخي.

وجاء إطلاق المبادرة خلال جلسة حوارية نظمتها الهيئة في "بيت الاستدامة"، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف "كوب 28" (COP28) بمدينة إكسبو دبي، والتي انطلقت في 30 من نوفمبر الماضي وتستمر حتى 12 من ديسمبر الجاري، وجاء إطلاق المبادرة بحضور ومشاركة عدد من الخبراء من مختلف القطاعات.

وتستهدف مبادرة الفجيرة الخضراء التي تتضمن برنامجاً شاملاً، المساهمة في تخفيف آثار تغير المناخ وتعزيز مستقبل أكثر استدامة، عبر تبني نهج شامل يمتد عبر قطاعات متعددة، وتمتد تأثيرات المبادرة عبر قطاعات الطاقة، الصناعة، النظم الغذائية، والزراعة، لتسهم في بناء أسس قوية لتحقيق استدامة شاملة بما يعزز التنمية المستدامة ويضمن مستقبلاً أفضل لأجيالنا القادمة.

وتعتمد المبادرة على الابتكار وتطوير السياسات كأدوات أساسية لتحقيق الأهداف المستدامة، وتضمن الاعتماد على التقنيات الحديثة والحلول الإبداعية لتحقيق نتائج إيجابية في مجال حماية البيئة.

وتعتبر مبادرة الفجيرة الخضراء شهادة حية على التزام الإمارة نحو الاستدامة واتخاذها على رأس أولوياتها ضمن خطتها الاستراتيجية 2026، هي بداية نهج وخطوات ثابتة نحو مستقبل يستجيب لتحديات المناخ.

من جهة أخرى، يشكل "بيت الاستدامة" في المنطقة الخضراء ضمن مؤتمر الأطراف COP28 في مدينة إكسبو دبي، تجربة متعددة الحواس تروي للزوار مسيرة دولة الإمارات المتفردة نحو الحياد المناخي وإرثها الراسخ في الاستدامة البيئية.

وتشكل واحة الاستدامة منطقة استراحة خارجية تشتمل على أنشطة ممتعة تركز على الطبيعة والتراث الثقافي والحياة في الدولة حيث يمكن للضيوف استكشاف واحة الاستدامة والاستراحة فيها، والتعرف على نظام الري "الفلج" التاريخي ومجموعة من النباتات والأشجار المتكيفة التي تزدهر في جميع أنحاء الإمارات.

وينتقل الزوار بعدها لتجربة محاطة بالكثبان الرملية عبر رحلة الإمارات إلى التقدم الجماعي والتي تروي قصة اليازية في مسرح مقبب بزاوية 300 درجة يتميز بعرض واسع ومؤثرات صوتية مكانية.

وتتمحور التجربة حول الأفراد في الدولة وقدرتهم على تحقيق تحول سريع حيث تتضمن الرسوم تعليقا صوتيا عند بداية ونهاية التجربة التي تروي دور المجتمعات والأفراد في رحلة الإمارات إلى الحياد المناخي.