حمدان بن محمد: شكراً لـ 2.4 مليون مشارك في تحدي دبي للياقة 2023

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شكره لـ 2.4 مليون مشارك في تحدي دبي للياقة 2023.

وقال سموه في تغريدة على موقع "اكس"": شكراً دبي.. وشكراً لـ 2.4 مليون مشارك في تحدي دبي للياقة 2023.. دبي تستمد طاقتها من نشاطكم.. وبهمتكم قادرون على أن نجعلها المدينة الأكثر حيوية في العالم".

وحطمت المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الأرقام القياسية على مستوى المدينة مرة أخرى، حيث جمعت الأصدقاء والعائلات والزوار والزملاء معاً للالتزام بالعادات الصحية واتباع نمط الحياة الأكثر نشاطاً.

واجتذب «تحدي دبي للياقة» هذا العام، الذي حطّم أرقام دورة العام 2022، أشخاصاً من جميع الأعمار والقدرات البدنية، وأضفى أجواءً تفيض بالصحة والعافية على جميع أنحاء دبي، وترك أثراً إيجابياً دائماً على جميع المشاركين الذين التزموا بممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية يومياً على مدار 30 يوماً.