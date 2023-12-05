شرطة دبي تناقش «التطبيق الجنائي في الميتافيرس»

نظمت إدارة الرقابة الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، جلسة حوارية بعنوان «التطبيق الجنائي في الميتافيرس»، بهدف مناقشة التحديات الأمنية المواكبة للتطور السريع لتقنيات الميتافيرس، بما يسهم في تحقيق الأمن والأمان في المجتمع.

وافتتح نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، العميد سعيد العيالي، فعاليات الجلسة الحوارية التي عُقدت في نادي الضباط، بحضور مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون العمليات الجنائية، العميد الدكتور سعيد عبدالله القمزي، ومدير إدارة الرقابة الجنائية، العقيد راشد بن ظبوي، وعدد من الضباط.

وأكد العميد سعيد العيالي أن الجلسة الحوارية تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، الدائم، على استشراف المستقبل، ومواكبة التطورات في مختلف المجالات العلمية والتقنية، ومنها مجال عالم الميتافيرس الافتراضي الذي يشهد تطوراً كبيراً على مستوى العالم.

وأشار إلى أن الجلسة الحوارية تناقش - بحضور الخبراء في المجال التقني - إيجابيات وسلبيات استخدام الميتافيرس، وكيفية التصدي للجرائم الناجمة عنها، بما يحقق التوجّهات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي، في العمل على تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، والريادة في العمل الشرطي.

من جانبه، أكد العقيد راشد بن ظبوي، أن الجلسة الحوارية تواكب - بمحتوياتها ومحاورها - التطورات السريعة في عالم الميتافيرس، وتناقش التحديات الأمنية، وأشكال الجريمة في هذا العالم الافتراضي، مبيناً أن التطورات السريعة في العالم حوّلته إلى قرية صغيرة، في ظل التقنيات الحديثة التي لها دور إيجابي في تعزيز التواصل بين البشر، لكن في الوقت ذاته، قد تكون لها آثار سلبية في حال إساءة استخدامها، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود الشرطية لمواكبتها، وتحقيق الأسبقية في مكافحتها. وأضاف بن ظبوي أن عالم الميتافيرس يتطور بشكل كبير، لما يتضمّنه من محتويات مهمة في العالم الافتراضي تستقطب كل فئات المجتمع، ويُتوقع أن يكون لها دور كبير خلال السنوات المقبلة، ما يتطلب منا أن نكون سبّاقين في هذا المجال، من خلال تنظيم الجلسات الحوارية مع المختصين والشركاء الاستراتيجيين.

وأشار بن ظبوي إلى أن الجلسة الحوارية تتكون من أربعة محاور، الأول يناقش التحديات الأمنية وأشكال الجريمة في عالم الميتافيرس، فيما يتناول المحور الثاني «الفرص التي تُتيحها التقنيات الحديثة لأجهزة الشرطة في التصدي وحماية المجتمع من الجرائم الناجمة عن استغلال تقنيات الميتافيرس».

وبيّن أن المحور الثالث في الجلسة ناقش «اللوائح والتشريعات في دولة الإمارات ذات الصلة بجرائم الميتافيرس»، فيما تطرّق المحور الرابع إلى «السبل الكفيلة بتوصيل الرسائل التوعوية والتثقيفية إلى المجتمع عن الجرائم ذات الصلة بتقنيات الميتافيرس».