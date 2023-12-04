«الشؤون الإسلامية - دبي» حولت مساجد إلى خضراء وتستهدف زيادة عددها مستقبلاً

حولت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عدداً من مساجد الإمارة إلى خضراء، وتستهدف زيادة العدد في المستقبل.

وتشارك الدائرة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2023 ( COP28 ) والذي يعقد في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.

وتأتي مشاركة الدائرة ضمن "جناح الإيمان"الذي يعد الجناح الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف، وينظمه مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع رئاسة COP28 ووزارة التسامح والتعايش وهيئة الأمم المتحدة للبيئة.

وبرئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، شهد المدير العام للدائرة، أحمد درويش المهيري، حفل الافتتاح الرسمي للجناح الذي أقيم صباح أمس، في مبنى القادة بمدينة إكسبو دبي، وذلك بحضور معالي الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبد السلام، وبعض القيادات الدينية من الأزهر الشريف وكنيسة الفاتيكان.

وألقى المهيري كلمة مركزة حول عناية الإسلام بالبيئة والمناخ، واستعرض توجيهات الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة في حماية الأرض والبيئة والتحذير من إفسادها، ثم استعرض جانبا من جهود قيادة الدولة الرشيدة في هذا الجانب المهم حتى تحولت الدولة من صحراء قاحلة إلى حديقة غناء مثمرة.

وأكد أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري هي جزءٌ من منظومةِ الدولة والإمارة، فجعلت من حماية المناخ هدفا لها بالتقليل من إهدار الماء في مواضئِ المساجدِ، وزراعة أفنيتها، وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية بحسب الحاجة، فضلا عن البناء الأخضر لبعض المساجد وتسعى لتوسعتها في المستقبل.

كما أنها تعنى بثقيف المجتمع بهدي الإسلام في الحفاظ على المناخ سليما طيبا نافعا، وذلك من خلال الدروس وخطب الجُمع والندوات والمحاضرات، ليكون المجتمع بجميع فئاته قائما بواجبه نحو مناخنا الطيب ليكون صافيا عليلا سليماً

وتعد مشاركة الدائرة في هذه المؤتمرات العالمية ضمن جهودها في نشر القيم الإسلامية واستدامتها عبر تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.