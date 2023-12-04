منح بطاقة «إسعاد» لأعضاء 6 جمعيات إنسانية

وقّع مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي ست مذكرات تفاهم، مع كل من جمعية أصدقاء مرضى السرطان، وجمعية الإمارات للصم، وجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، وجمعية الإمارات لمتلازمة داون، ومؤسسة الجليلة، ونادي عجمان لذوي الإعاقة، تُمنح بموجبها بطاقة «إسعاد» للفئات التالية: أعضاء مجلس الأمل من فئة مرضى السرطان، وأعضاء جمعية الإمارات للصم من فئة المعاقين سمعياً وضعاف السمع، وذوي الإعاقة البصرية من منتسبي جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، وذوي متلازمة داون، ممن ينتمون لجمعية الإمارات لمتلازمة داون.

وتتيح المذكرة انضمام أعضاء الجمعيات إلى برنامج «إسعاد»، حيث سيزودهم مركز بطاقة «إسعاد» بالبطاقة، وكذلك إشعار بالشركات والمؤسسات التجارية التي ستمنحهم المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي، وموظفو الجهات الأخرى المنضمة إلى برنامج «إسعاد».

وتهدف بطاقة «إسعاد» إلى تسهيل حصول حامليها وأفراد عائلاتهم على احتياجاتهم في مختلف القطاعات، الصحية، والتعليمية، والسياحية، والترفيهية، وغيرها، وبأسعار مخفضة، عبر توفير العروض والمزايا التي يقدمها شركاء مركز بطاقة «إسعاد» في الشركات والمؤسسات التجارية والسياحية والتعليمية والصحية داخل الإمارات وحول العالم.