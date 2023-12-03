سيف بن زايد يلتقي وزراء ومسؤولين من دول عدة على هامش "كوب 28"

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم، وزير الداخلية والحكم المحلي في جمهورية الفلبين بنيامين أبالوس ، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" (COP28)، والذي تستضيفه الإمارات حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وبحث سموه والوزير الضيف عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل توطيد التعاون القائم بين البلدين الصديقين في المجالات الشرطية والأمنية، وتبادلا الأفكار حول كيفية الاستفادة من مؤتمر الأطراف كمنصة للتعاون الدولي والابتكار في مجال البيئة.

وأكد سموه أهمية تضافر الجهود الدولية للتصدي لتحديات التغيرات المناخية، ورسم مستقبل أكثر استدامة وأماناً للأجيال القادمة، وأن هذه اللحظة التاريخية تمثل فرصة فريدة لتعزيز الشراكة والعمل المشترك في سبيل بيئة أكثر نقاءً وعالم أكثر توازناً.

والتقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، كبير الوزراء والوزير المنسق للأمن القومي في جمهورية سنغافورة تيو تشي هين، وذلك على هامش أعمال "COP28".

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المتميزة والقائمة بين الإمارات وسنغافورة، وسبل تعزيزها خاصة في مجالات العمل الشرطي والأمني، وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، كما تطرق الجانبان إلى الحدث العالمي "COP28" وأهميته في تعزيز جهود العالم نحو مجتمعات أكثر أمناً، وذلك بالحفاظ على البيئة ومواجهة التغييرات المناخية.

كما التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، اليوم، رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني،، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28".



وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المتميزة والقائمة بين الجانبين، وسبل تعزيزها لاسيما في مجالات العمل الشرطي والأمني، كما تم تبادل الآراء حول الحدث العالمي "COP28"، ومسؤوليات الدول ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق الأهداف المنشودة في حماية البيئة.

والتقى ايضا الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزيرة الدولة للشؤون الشرطية في جمهورية نيجيريا الاتحادية إيمان سليمان إبراهيم، وذلك على هامش مؤتمر (COP28).

وناقش سموه والوزيرة النيجيرية عدداً من القضايا المهمة ذات الاهتمام المتبادل، واستعرضا آفاق تعزيز التعاون القائم بين البلدين الصديقين في مجالات الشرطة والأمن .

وتناول الاجتماع، أهمية دعم الجهود الدولية في التصدي للجرائم البيئية وتقليل تأثيراتها السلبية، بما يتوافق مع تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمؤتمر الأطراف العالمي والالتزامات المنبثقة عن اتفاقية باريس، وأهمية الالتزام الدولي المسؤول في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وأماناً لشعوبنا ومجتمعاتنا.

كما التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ، الأمين العام المساعد لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية في الأمم المتحدة ألكسندر زويف، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف (COP28).

وبحث سموه خلال اجتماعه مع المسؤول الأممي، عدداً من المواضيع التي تتعلق بتعزيز الجهود العالمية وتحقيق التعاون الدولي المثمر، وتطرق الحديث إلى أهمية حماية المجتمعات وتعزيز أساليب الوقاية والسلامة، مع التأكيد على الدور الرئيسي الذي تلعبه وكالات إنفاذ القانون في التصدي للتحديات المتزايدة التي يطرحها التغير المناخي، وكان هناك توافق واضح على أهمية العمل الموحد والشامل في مواجهة هذه التحديات، استناداً إلى الإدراك العميق بالمسؤولية تجاه الحفاظ على كوكبنا للأجيال القادمة.